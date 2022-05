Ana Patrícia e Duda prontas para mais uma etapa do Elite 16 de vôlei de praia

Em 2014, durante os Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanquim, na República Popular da China, a mineira Ana Patrícia e a sergipana Duda estabeleceram parceria que deu medalha de ouro para o Brasil no vôlei de praia, depois de vencerem na final as gêmeas canadenses Megan e Nicole McNamara. Não muito tempo depois, foram bicampeãs do mundo sub-21 em 2016 e 2017.

Os anos passaram e cada uma seguiu um caminho, em cidades distintas e com diferentes duplas. Um caminho que se reencontrou após os Jogos Tóquio 2020, quando resolveram juntas retomá-lo, de olho em Paris 2024. "É um momento bastante especial na minha carreira", disse Duda para o site da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). "Nós confiamos uma na outra. Acho que isso é muito importante... estamos completamente seguras de que estamos fazendo o nosso melhor todos os dias. Temos que confiar que o resultado vai ser reflexo disso", completou a sergipana.

Aos 24 anos, Ana Patrícia também não escondia a empolgação antes do início da temporada: "Tivemos uma grande experiência ao longo dos anos e queremos nos valer disso agora, Sabemos que podemos ser um grande time e isso só depende da gente", declarou a mineira para o site da FIVB.

Ana Patrícia e Duda durante os Jogos Olímpicos da Juventude Nanjing 2014. Foto: 2014 Getty Images

A reestreia

As areias de Rosarito, no estado mexicano da Baixa Califórnia, foram testemunhas do reencontro oficial da dupla em torneios. De imediato, o duro compromisso do torneio Elite 16 do circuito mundial de vôlei de praia, em março.

"Trabalhamos muito para este momento, mas sabemos que é apenas o primeiro passo e temos muita coisa para melhorar. O desejo de começar bem e de se estabelecer como uma boa dupla está muito vivo dentro da gente", comentou Ana Patrícia para a Federação Internacional de Voleibol sobre a estreia.

Com apenas 23 anos mas com uma carreira que começou há bastante tempo, Duda tem uma vasta experiência. Ela sabe que todo início de projeto gera bastante envolvimento e ansiedade, mas assim considerou para o site da FIVB: "Estamos cientes de toda a empolgação, vamos usar dela para nos sairmos bem. Estamos apenas no começo e temos os pés no chão em relação a isso."

No México a dupla brasileira ficou em quinto lugar, com três vitórias e derrota nas quartas de final para as que foram campeãs dessa etapa de abertura do Elite 16, as neerlandesas Stam e Schoon.

O entrosamento

Desde a etapa de Rosarito, dois meses se passaram, praticamente. Nesse tempo a dupla retornou ao Brasil, continuou o ritmo de treinos em Uberlândia - cidade em que reside e onde fica o Praia Clube, onde treina - e retomou a agenda de competições nacionais e regionais.

Sinergia e entrosamento de Duda com Ana Patrícia eram questão de tempo, bem como os resultados. A primeira conquista aconteceu início de maio, na última etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, em Brasília. "A gente está aproveitando cada torneio para se entrosar, para buscar nosso melhor. Esse título é importante, mas ainda tem muita coisa pela frente", comentou Duda para o site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Duas semanas mais tarde, mais um triunfo. A dupla venceu o torneio "Finals" que encerrou a temporada 2022 do circuito sul-americano, em Uberlândia, que deu o título geral para o Brasil. Ao jogarem "em casa", nas dependências do Praia Clube", Ana Patrícia e Duda superaram na decisão as compatriotas Elize Maria e Thâmela. "A cada campeonato a gente vê a evolução do time e nossa meta é essa. Antes de pensar em resultado, em vencer, pensamos em construir a identidade do nosso time. E a cada jogo estamos conseguindo alcançar esse resultado", comentou Ana Patrícia para o site da CBV.

Elite 16 em Ostrava

Os resultados recentes no Brasil e na América do Sul, somados à experiência de Ana Patrícia e Duda, colocam-nas como favoritas para a segunda etapa do Elite 16, na cidade de Ostrava, na República Tcheca, entre 26 e 29 de maio. O primeiro compromisso da dupla é na quinta-feira, dia 26, às 6:50 pela hora de Brasília, com as adversárias ainda a serem definidas.

A segunda etapa do torneio Elite 16 do circuito mundial de vôlei de praia, em Ostrava, terá a transmissão ao vivo da Volleyball.tv.

Duplas garantidas no Mundial de vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda já têm lugar garantido no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia em Roma, na Itália, entre 10 e 19 de junho, ao lado das seguintes duplas brasileiras:

Feminino:

Bárbara & Carol Solberg

Rebecca & Talita

Taiana & Hege

Masculino: