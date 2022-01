Como assistir ao bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

Um novo circuito foi construído no Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing para receber o bobsled (e outros esportes de pista) dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Sua característica mais marcante é o primeiro loop de 360 graus do planeta, que vai testar os pilotos como nunca antes.

Também será a estreia Olímpica do monobob feminino. O trenó de uma atleta vai exigir uma exímia habilidade de condução.

Os eventos do bobsled acontecem de 13 a 20 de fevereiro e incluem o monobob, o trenó de dois atletas masculino, o de dois atletas feminino e, finalmente, o trenó de quatro atletas (este apenas entre os homens).

Encontre abaixo a programação dos eventos e a melhor maneira para assistir à ação.

Os eventos do bobsled em Beijing 2022

Monobob - Um evento exclusivamente feminino, com apenas uma atleta no trenó. A piloto acaba sendo tanto responsável por empurrá-lo na largada quanto por controlar os freios durante a descida. A disciplina foi apresentada nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lillehammer 2016. Você pode ter um gostinho dessa nova competição através da série original do Olympic Channel "Sliding Madness" e o episódio que foi filmado durante o evento.

Bobsled de dois atletas (masculino) - Apenas o piloto e um colega que controla os freios. Durante uma temporada um piloto costuma trabalhar com vários outros colegas de trenó cuja função é a frenagem.

Bobsled de dois atletas (feminino) - Até Beijing 2022 e a introdução do monobob, este era o único evento do bobsled para as mulheres.

Bobsled de quatro atletas - Incluindo o piloto, duas pessoas que proporcionam o impulso vão no meio e um colega que controla os freios vai atrás. O evento do trenó de quatro atletas é disputado apenas entre os homens.

Estrelas do bobsled para ficar de olho em Beijing 2022

Muitos olhos estarão em Kaillie Humphries. A veterana piloto deu duas medalhas de ouro para o Canadá e desde 2019 representa os Estados Unidos. Ela conquistou o mundial de 2021 junto com Lolo Jones e depois de concedida sua cidadania em dezembro, ela é favorita a faturar tanto os eventos de monobob quanto o do trenó de duas atletas.

Sua principal adversária será a compatriota e três vezes medalhista Olímpica Elana Meyers Taylor, bem como a alemã medalhista de ouro no monobob dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2016, Laura Nolte.

Do lado masculino, teria que acontecer algo muito especial para superar o favorito Francesco Friedrich. O piloto alemão levou duas medalhas de ouro em PyeongChang 2018 e faturou 15 de 16 eventos da Copa do Mundo em trenós de dois e quatro atletas em 2020/2021.

Outro alemão tem ficado em segundo lugar - atrás de Friedrich - na maioria dos eventos durante o último ciclo Olímpico: Johannes Lochner. Ele representa a maior ameaça ao seu compatriota.

Ademais, é bom ficar de olho no canadense nascido no Havaí, Justin Kripps, que dividiu com Friedrich o ouro no evento do trenó de dois atletas em PyeongChang, há quatro anos.

A programação do bobsled em Beijing 2022

Local: Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing

(Horários de acordo com o fuso local de Pequim, UTC+8)

13 de fevereiro

09:30 - Monobob baterias 1 e 2

14 de fevereiro

09:30 - Monobob baterias 3 e 4

20:15 - Dois atletas (masculino) baterias 1 e 2

15 de fevereiro

20:05 - Dois atletas (masculino) baterias 3 e 4

18 de fevereiro

20:15 - Dois atletas (feminino) baterias 1 e 2

19 de fevereiro

9:30 - Quatro atletas baterias 1 e 2

20:00 - Dois atletas (feminino) baterias 3 e 4

20 de fevereiro

9:30 - Quatro atletas baterias 3 e 4

O que acompanhar na competição de bobsled em Beijing 2022

Há vários elementos-chave em uma corrida de bobsled.

Em primeiro lugar, a força explosiva que os atletas precisam proporcionar para dar a melhor largada possível para o trenó. Durante a transmissão, cronômetros aparecerão na tela ao longo da descida e marcarão os tempos parciais. É bom estar de olho neles, porque são fundamentais para se obter um bom tempo final.

Nos eventos de dois (feminino e masculino) e de quatro atletas, o entrosamento da equipe é essencial. A (ou o) responsável pela frenagem (que senta por último atrás) e a (ou o) piloto definem a largada.

"Quando o bobsled vai bem - e às vezes ele vai mal - é o mais próximo que posso imaginar de me tornar uma heroína," disse a americana. Elana Meyers Taylor para o Olympic Channel. "Você se sente como se estivesse voando. Você pode sentir a velocidade, você pode sentir o vento. É o que há de mais eletrizante que já fiz."

Vai depender da habilidade técnica de condução do piloto para escolher o melhor trecho na pista. O objetivo é acertar suas laterais o menor número de vezes possível. Se isso acontecer, você sabe que algo saiu errado.

“Também estou sempre estudando as curvas das pistas", continuou Meyers Taylor. "O vencedor não é aquele que faz um trecho perfeito, mas sim quem se adapta melhor. Você precisa controlar suficientemente o trenó para não se chocar nas paredes, e também dar-lhe velocidade suficiente."

“Eu sou um tanto imprudente e isso me deixa muito confusa! Seu rosto pode se arrastar pelo gelo por meia milha e a 120km/h. É brutal.”

Finalmente, o equipamento é essencial. As equipes atualizam constantemente seus trenós para obter melhoras de tempo na ordem dos milésimos de segundo. “Tecnologia é tudo. Estamos sempre mudando as coisas e tentando nos adaptar. Ter o trenó mais rápido possível é fundamental.”

Olhos também para a primeira curva de 360 ​​graus do mundo, nessa nova pista de Yanqing.

"É uma pista super legal com algumas curvas realmente interessantes", disse Kaillie Humphries. "Esta pista, se tem uma vista dela a partir de cima, parece um dragão. Ela serpenteia para trás um pouco para a frente."

Como assistir à ação do bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

