Como assistir ao skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

Um total de 50 atletas do skeleton - 25 por gênero - competirão nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Fique de olho nos desenhos dos capacetes, feitos sob medida, enquanto eles encaram a nova pista de Yanqing, que possui o primeiro loop de 360 graus do mundo, a uma velocidade de até 130km/h.

Haverá uma prova masculina e uma feminina, e a ação acontecerá de 10 a 12 de fevereiro.

Continue lendo para saber a programação e a melhor maneira de assistir às ações da modalidade em Pequim.

Os eventos do skeleton em Beijing 2022

Serão dois eventos do skeleton em Beijing 2022: masculino e feminino.

Esse tem sido o caso desde os Jogos de Salt Lake City em 2002, quando o esporte foi colocado de volta pela primeira vez desde 1948 (naquela época apenas os homens competiam).

Estrelas do skeleton para acompanhar em Beijing 2022

Haverá um enredo fascinante para os Jogos Olímpicos de Inverno, com a favorita à medalha de ouro, Tina Hermann. A alemã é a atual tetracampeã mundial individual, mas não está autorizada a treinar com a seleção nacional. Você pode ler mais sobre isso aqui.

A compatriota de Hermann, Jacqueline Loelling, venceu o mundial de 2017 e será a rival mais óbvia de Hermann para uma medalha Olímpica. A jovem de 26 anos foi prata em PyeongChang 2018. É preciso também ficar de olho na austríaca Janine Flock, que conquistou o título geral da Copa do Mundo em 2020/21.

No lado masculino, por onde mais começar do que com o "Superman" Martins Dukurs? A lenda da Letônia é seis vezes campeão mundial e, com duas medalhas de prata em Jogos em seu nome, tentará conquistar o único título que lhe falta na modalidade.

O atual campeão Olímpico Yun Sungbin - o Iron Man (homem de ferro) da República da Coreia - tem estado um pouco quieto no último ciclo Olímpico, devido a lesões e problemas logísticos causados pela pandemia da Covid-19. Mas sua medalha de bronze no mundial em 2019 mostra que ele é mais do que capaz de encontrar sua melhor forma nas ocasiões mais decisivas.

A força alemã para medalhas conta com o atual campeão mundial Christopher Grotheer e do vencedor do evento-teste Beijing 2022, Alexander Gassner.

A programação do skeleton em Beijing 2022

Local: Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing

(Horários de acordo com o fuso local de Pequim, UTC+8)

10 de fevereiro

09:30 - Individual masculino, corridas 1 e 2

11 de fevereiro

09:30 - Individual feminino, corridas 1 e 2

20:20 - Individual masculino, corridas 3 e 4

12 de fevereiro

20:20 - Individual feminino, corridas 3 e 4

Clique aqui para conferir toda a programação do skeleton em Beijing 2022.

O que acompanhar na competição de skeleton em Beijing 2022

Atletas do skeleton descem pela pista de gelo com a cabeça na frente em um trenó criado especialmente para isso. O esporte depende tanto da tecnologia de ponta quanto da bravura dos competidores.

A relação entre atleta, trenó a pista é fundamental. Shelley Rudman, medalhista de prata pela Grã-Bretanha em Turim 2006, explica a importância da aerodinâmica.

“Para nós é tudo - o fluxo de ar passando pelo seu corpo e a forma do seu corpo também podem ser fatores importantes”, ela disse para o Olympic Channel.

Um começo explosivo é a chave. Os atletas correm por 30 metros com seus trenós antes de irem de cabeça para a posição. A partir de então, eles atingem velocidades de aproximadamente 130 km/h, enquanto vão descem com o trenó.

“A largada é o mais importante”, nos diz o representante da Nova Zelândia na PyeongChang 2018 Rhys Thornbury. “É o maior aspecto em que você pode obter uma vantagem. O menor erro vai te colocar lá atrás. Os melhores atletas têm tempos semelhantes. "

Quando se trata de conduzir, 'ficar relaxado no trenó' é crucial, ele continuou. “Quanto mais você puder relaxar, melhor você vai descer. Você precisa que o trenó vá em linha reta, e se você fluir com ele e não lutar com isso, ele vai. Direcioná-lo demais vai te retardar, então é uma linha tênue. "

A maioria dos atletas decora seus capacetes com seus super-heróis favoritos, animais e outros desenhos inspiradores. Fique de olho nisso, uma vez que eles podem revelar muito sobre a personalidade e a mentalidade do atleta.

Como assistir à ação do skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

Os Jogos Beijing 2022 terão uma extensa cobertura televisiva e de mídias digitais.

Eventos ao vivo, replays e melhores momentos de todos os esportes estarão disponíveis pela TV e plataformas de streaming em parceria com parceiros de transmissão em diversas regiões, inclusive no Olympic Channel.

Após o encerramento dos Jogos, todos os seus eventos estarão disponíveis na íntegra no Olympics.com e os melhores momentos estarão compartilhados nas redes sociais do @Olympics.

Para mais informações sobre onde assistir aos Jogos na sua região, clique aqui.