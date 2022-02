Alerta de medalha: Suécia domina Grã Bretanha e leva o bronze nas duplas mistas do curling

A disputa pela medalha de bronze no evento de duplas mistas do curling foi jogo de apenas um sentido: a conquista da medalha de bronze pela Suécia.

Os escandinavos Almida de Val e Oskar Eriksson entraram com total concentração, jogando pedras perfeitas e contando com um descontrolo pouco comum de Bruce Mouat e Jennifer Dodds, a dupla britânica que foi campeã mundial em 2021 representando a Escócia.

Tanto nas colocações como nos takeout (jogada onde a pedra é lançada com maior peso e o objetivo é atacar as pedras adversárias para as remover do gelo) a Suécia registou percentagens próximas de 100 por cento de efiácia na primeira parte do jogo, onde chegaram liderando por 9 a 1.

A vantagem era tanta que mesmo marcando dois pontos no 6º end os britânicos entregaram o encontro com 9-3 no placar abdicando de jogar os restantes dois ends. O bronze estava entregue e o lado elegante do curling preservado mesmo tendo em conta que estamos em uns Jogos Olímpicos de Inverno. Beijing 2022 viu mais uma demonstração dos valores de um esporte onde o respeito entre as equipes é a máxima para os atletas.

A Suécia termina em alta um torneio irregular, onde apenas conseguiu aceder às semifinais por uma conjugação de resultados favorável na última jornada do round robin (a derrota do campeão Olímpico de PyeongChang 2018, o Canadá, foi fundamental na classificação dos suecos).

