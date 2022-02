Alerta de medalha: Áustria vence ouro no salto por equipes masculinas em Beijing 2022

O último evento do salto de esqui em Beijing 2022 reuniu as melhores nações e seus quatro melhores saltadores.

Com uma temperatura do ar rondando os -22°C era preciso que os saltos aquecessem o ambiente e aí foi a Eslovênia que respondeu presente dominando a primeira ronda com nove pontos de vantagem sobre a Alemanha.

A margem era razoável, mas não garantia o ouro. A Áustria mostrou o quão imprevisível é esta competição já que subiu seu nível e com ótimos saltos de Stefan Kraft, Jan Hörl, Manuel Fettner (medalha de prata na pista normal nestes Jogos) e Daniel Huber conseguiu virar a classificação.

Esta é a terceira vitória da Áustria no evento por equipes Olímpico (Torino 2006 e Vancouver 2010) e o regresso no pódio depois da 2ª colocação em Sochi 2014.

No caso da Eslovênia, a prata representa a primeira medalha de sempre nesta prova e é um prêmio para o grande trabalho de Peter Prevc, Lovro Kos, Cene Prevc e Timi Zajc. Excelente edição dos Jogos Olímpicos para a equipe de saltos balcânica já que tanto Peter Precv como Timi Zajc foram campeões na prova por equipes mistas, onde competiram com Ursa Bogataj e Nika Kriznar – as duas saltadoras foram ouro e bronze na pista normal individual.

A Noruega partia como campeã em título, mas ficou sem medalhas pela margem mínima. O bronze foi parar à Alemanha no último salto e a margem entre as duas nações foi de 0,2 pontos. Nem a presença de Marius Lindvik, campeão da pista longa no evento individual, foi suficiente para renovar o ouro.

A Alemanha de Karl Geiger (bronze na pista longa), Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe e Constantin Schmid vinha de uma prata em PyeongChang 2018 e apesar de terminar no pódio não conseguiu o quarto título Olímpico, o primeiro desde Sochi 2014.

Kobayashi sai de Beijing 2022 com ouro e prata

Fechando o top 5 tivemos o Japão dos irmãos Junsihro e Ryoyu Kobayashi (prata na pista longa e ouro na pista normal), que apenas contam com um triunfo no salto de esqui por equipes masculinas em Nagano 1998 e um bronze em Sochi. Segundos Jogos consecutivos sem medalha para o combinado nipônico.

Mesmo tendo um dos melhores saltadores da atualidade, o Japão mostrou ainda não ter quatro atletas do nível do seu líder. Ryoyu Kobayashi sai de Beijing 2022 com ouro e prata nos eventos individuais.

Entre as 11 seleções participantes notas para República Tcheca, EUA e República Popular da China que ficaram eliminados logo na primeira ronda. Estas nações ocupam os lugares 9-11 no posicionamento final.

A prova masculina por equipes na pista longa está presente no programa Olímpico desde Calgary 1988 e os primeiros dominadores foram os finlandeses, vencedores das duas primeiras medalhas de ouro, mas que nem sequer conseguiram marcar presença na competição em Pequim.