Alerta de medalha: Kobayashi Ryoyu vence o ouro em Beijing 2022 no salto de esqui pista Normal

No Centro Nacional de salto de esqui de Zhangjiakou o Japão acabou com uma longa espera pela medalha de ouro na pista normal. Concretamente desde Kasaya Yukio venceu o evento em Sapporo 1972.

Figura da temporada, Kobayashi Ryoyu dominou a ronda classificatória com um salto de 145,4m, bem na frente do esloveno Peter Prevc (139,2m) e do polonês Kamil Stoch (136,3m). No entanto, durante a ronda final de saltos apenas o japonês foi capaz de manter o nível, já que tanto Prevc (4º) como Stoch (6º) acabaram fora do pódio. Enorme temporada do vencedor do torneio dos Quatro Trampolins, que todos os anos se disputa entre o Natal e os primeiros dias do novo ano, e um salto qualitativo de Kobayashi que em PyeongChang terminou esta mesma prova no 7º posto.

Na luta pelas medalhas entraram Manuel Fettner e Dawid Kubacki, que levaram prata e bronze, respetivamente. O austríaco consegue uma medalha aos 36 anos, depois de toda uma carreira perseguindo o pódio Olímpico. Já o polonês voltou a apresentar o nivel de 2019 quando venceu o título mundial em pista normal.

Ryoyu Kobayashi celebra a vitória no trampolim normal em Zhangjiakou, durante os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 Foto: Lars Baron/Getty Images

Japão volta a mandar na pista normal

A desilusão do dia acabou por ser Karl Geiger, que era apontado como um dos favoritos às medalhas. O atual líder da Copa do Mundo (na frente de Kobayashi) saltou 127,5m na primeira ronda e apesar de ter subido o nível na ronda final terminou em 15º.

Cinquenta anos após Sapporo 1972 o Japão volta a mandar na pista normal, recordando que na pista grande conseguiram ouro individual (com Kazuyoshi Funaki) e por equipes em Nagano 1998.

A tradição na pista normal ainda é o que era: nenhum campeão conseguiu defender o seu título, algo que previamente já sabíamos pela ausência do medalhista de ouro de PyeongChang 2018, Andreas Wellinger.

Confira o top 3 do evento de salto de esqui em pista normal:

Kobayashi Ryoyu (JPN) 275 pts Manuel Fettner (AUT) 270.8 pts Dawid Kubacki (POL) 265.9 pts

Simon Ammann foi o porta-bandeira da Suíça na Cerimônia de Abertura de Sochi 2014 Foto: Getty Images

Lendas Olímpicas ficaram sem medalha

O tricampeão Olímpico Kamil Stoch se apresentou nos Jogos Olímpicos após uma temporada em que não esteve ao seu nível habitual. Um grande salto de 136,3m na ronda classificatória fez sonhar a torcida polonesa, mas na ronda final Stoch saltou apenas 124,6m e acabou na 6ª posição.

Outra lenda, Simon Amman, apresentou-se em Beijing 2022 com 40 anos e finalizou apenas em 25º. Possivelmente foi a despedida Olímpica do homem que dominou as duas pistas tanto em Salt Lake City 2002 como em Vancouver 2010, carinhosamente conhecido no circuito como o "Harry Potter" suíço.