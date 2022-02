Alerta de medalha: Alemanha é ouro sprint clássico por equipes feminino do cross-country com chegada emocionante

Em uma das chegadas mais incríveis de Beijing 2022, o sprint clássico por equipes feminino do esqui cross-country teve vitória da Alemanha nesta quarta-feira, 16 de fevereiro. Katharina Hennig e Victoria Carl, que tomou a frente nos últimos metros de prova, fizeram tempo de 22min9s85.

A Suécia foi prata com Maja Dahlqvist e Jonna Sundling e o ROC ganhou o bronze com Yulia Stupak e Natalia Neprayeva.

O Brasil, que foi representado pela primeira vez no evento feminino do sprint por equipes, teve Jaqueline Mourão e Eduarda Ribera encerrando suas participações Olímpicas. A equipe não terminou o percurso da semifinal porque tomou uma volta das líderes - o que obriga a dupla a se retirar. A classificação das brasileiras foi a 23ª colocação.

"É uma experiência única estar aqui, estou muito feliz de representar o Brasil com a Jaque", disse Duda ao Sportv.

"Foi muito difícil, mas dei o meu melhor. Isso vai agregar muito para a minha carreira", acrescentou a atleta de 17 anos. "Tudo que passei foi difícil, essa temporada foi maluca, mas estar com as melhores do mundo e com a Jaque vai ficar na minha cabeça e no meu coração".

