Alerta de medalha: Clement Noel encerra jejum francês no esqui alpino com ouro no slalom masculino em Beijing 2022

A França voltou a ganhar uma medalha de ouro no esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno após 16 anos. Clement Noel foi quem quebrou o jejum ao ganhar o slalom masculino em Beijing 2022, nesta quarta-feira, 16 de fevereiro.

"Este é o melhor que posso fazer. Não tenho palavras para descrever. Campeão Olímpico, wooh!", comemorou o francês.

Com tempo somado de 1min44s09, o atleta de 24 anos vence sua primeira medalha Olímpica, quatro anos após ficar em quarto no mesmo evento. Noel foi segundo colocado na Copa do Mundo de slalom pelos últimos três anos (2019 a 2021). "Sabia que estava em forma. Minhas corridas em janeiro não foram boas, mas os treinos aqui estavam bons, rápidos", avaliou Noel.

O ouro também foi a primeira vitória francesa no slalom em 20 anos, quando Jean-Pierre Vidal foi o campeão.

"Foi uma das corridas mais importantes da minha carreira. Não é sempre que você pode ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos. É uma chance, um minuto e 40 segundos, a cada quatro anos", disse Noel.

A prata é do austríaco Johannes Strolz, 61 centésimos mais lento que Noel. Esta foi sua segunda medalha em Beijing 2022, já que ele conquistou o ouro no combinado (downhill + slalom).

"Tentei ser agressivo na segunda descida também, tentei ir com tudo. Ganhar a prata, é insano. Estou muito feliz com isso, especialmente nesta temporada do slalom, com tantos caras esquiando rápido no slalom", comentou Strolz.

Em terceiro lugar terminou o norueguês Sebastian Foss-Solevaag, atual campeão mundial, a 70 centésimos de Noel. Ele obtém seu segundo bronze, após o evento por equipes em PyeongChang 2018.

"Tive uma boa chance em PyeongChang nos últimos Jogos e não tinha conseguido. Então conseguir hoje foi enorme. Tenho pensado muito no slalom desde PyeongChang", disse o norueguês.

Michel Macedo enfim estreia em Beijing 2022

Michel Macedo não completou a prova do slalom em Beijing 2022, devido a um erro na segunda descida, mas o brasileiro certamente está aliviado só de ter tido a chance de descer a montanha nesta quarta.

O cearense ficou a maior parte de seu tempo em Pequim em isolamento por testes positivos de Covid-19. Ele foi liberado na véspera do slalom, após perder a chance de disputar o slalom gigante no dia 13, e ficou em 37º após a primeira descida. Michel arriscou na segunda para melhorar seu ranqueamento, mas acabou errando.

O português Ricardo Brancal encerrou a participação de Portugal em Beijing 2022 com um 39º lugar, fazendo dois resultados top 40 do mundo na competição. Seu tempo combinado foi de 2min6s31.

Líder da Copa do Mundo nesta temporada, Lucas Braathen errou na primeira descida e ficou fora da briga por medalhas, assim como aconteceu no slalom gigante. O norueguês-brasileiro afirmou que as condições não foram favoráveis a ele.

Único representante da República Democrática de Timor-Leste na historia nos Jogos Olímpicos de Inverno, Yohan Gonçalves Goutt completou a prova, com tempo de 2min24s67 e o 45º posto. Esta foi sua terceira participação em Jogos Olímpicos de Inverno.