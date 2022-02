Novos recordes Olímpicos e mundiais nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 até agora 

Beijing 2022 foi repleto de feitos incríveis na velocidade, na ousadia, na astúcia e na habilidade, mas alguns atletas foram aonde nenhum outro humano foi antes, estabelecendo recordes mundiais, recordes Olímpicos e pontuações altas como o mundo nunca viu.

Do patinador artístico americano Nathan Chen ao patinador de velocidade sueco Nils van der Poel, descubra quais recordes foram quebrados em Beijing 2022.

Recordes mundiais

Nils van der Poel, patinação de velocidade masculina 10.000m

O patinador de velocidade sueco Nils van der Poel já havia conquistado o ouro nos 5.000m com um recorde olímpico quando participou da final dos 10.000m. Em uma corrida extremamente rápida em 11 de fevereiro, o atleta de 25 anos estabeleceu um surpreendente tempo de 12:30.74 para quebrar seu próprio recorde mundial de 10.000m de fevereiro de 2021.

“Estou muito satisfeito”, disse ele após a corrida. “Este era o principal objetivo quando comecei há três anos. Foi muito melhor do que eu poderia imaginar."

Suzanne Schulting, pista curta 1.000m feminino

A neerlandesa Suzanne Schulting conquistou os Jogos Olímpicos de Inverno estabelecendo três recordes olímpicos com seu tempo na pista curta de 1.000m feminino, que também foi o melhor todos os tempos. Em 11 de fevereiro, correndo nas quartas de final dos 1.000m, a veloz neerlandesa terminou a corrida em 1:26.514 para registrar um novo recorde mundial e impressionar a multidão dentro do Estádio Indoor da Capital.

"Primeiro nas quartas de final, eu patinei um recorde mundial e fiquei muito animada", disse ela depois de ganhar o ouro na final. "E eu disse, 'Caramba, eu ainda tenho que participar as semifinais e depois temos as finais. Eu tive que fazer mais duas corridas. Fiquei muito confiante depois de quebrar um recorde mundial. Eu estava muito animada'."

"Eu estava focando no que tinha que fazer e na minha técnica e tudo mais. Foi insano."

Nils van der Poel Foto: GETTY IMAGES

Recordes olímpicos

Se você está procurando por recordes olímpicos em Beijing 2022, não precisa procurar muito longe da pista de gelo, onde patinadores de velocidade e estrelas de pista curta estão reescrevendo os livros de história. Aqui estão todos os recordes olímpicos estabelecidos em Beijing 2022.

Patinação de velocidade

Ireen Wust, Países Baixos, patinação de velocidade 1,500m feminino: 1:53.28

Irene Schouten, Países Baixos, patinação de velocidade 3,000m feminino: 3:56.93

Irene Schouten, Países Baixos, patinação de velocidade 5,000m feminino: 6:43.51

Japan, patinação de velocidade perseguição por equipes feminino 2:53.61

Gao Tingyu, República Popular da China, patinação de velocidade 500m masculino: 34.32

Kjeld Nuis, Países Baixos, patinação de velocidade 1,500m masculino: 1:43.21

Nils van der Poel, Suécia, patinação de velocidade 10,000m masculino: 12:30.74

ROC, patinação de velocidade perseguição por equipes masculino: 3:36.62

Pista curta

Suzanne Schulting, Países Baixos, 500m feminino: 42.379

Suzanne Schulting, Países Baixos, 1,000m feminino: 1:26.514

Daeheon Hwang, República da Coreia, 1,000m masculino: 1:23.042

Liu Shaolin Sandor, Hungria, 1,500m masculino: 2:09.213

Netherlands, revezamento por equipes mistas, 2:36.437

Netherlands, revezamento 3,000m feminino: 4:03.409

Gao Tingyu da equipe da China comemora após ganhar a medalha de ouro nos 500m masculino Foto: 2022 Getty Images

Pontuações altas

Nathan Chen, EUA, patinação artística, programa curto individual masculino

Embora a União Internacional de Patinação use o termo "pontuações altas" em vez de "recordes mundiais", a pontuação de 113,97 do patinador artístico Nathan Chen, no programa curto do evento masculino individual, nunca tinha sido anteriormente alcançada.

O jovem de 22 anos, que ganhou a medalha de ouro no programa livre de patinação, ficou satisfeito com seu desempenho - principalmente depois que ele não ter conseguido uma boa pontuação no programa em PyeongChang 2018.

Sui Wenjing/Han Cong, República Popular da China, patinação artística, programa curto em pares

A dupla chinesa Sui Wenjing/Han Cong, bicampeãs mundiais e vice-campeãs olímpicas, tiveram um começo perfeito para sua aventura olímpica em casa ao quebrarem o recorde no programa curto, marcando 82,83 pontos.

Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, França, patinação artística, dança no gelo

As quatro vezes campeãs mundiais Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, da França, mostraram porque estão entre as melhores do esporte ao estabelecerem a maior pontuação da história com 90,83 pontos no programa de dança rítmica da competição de dança no gelo.