Líder da Copa do Mundo no slalom, Lucas Braathen não completa prova e lamenta: 'Margens não estavam ao meu lado'

Líder do slalom na Copa do Mundo nesta temporada, o norueguês-brasileiro Lucas Braathen cometeu um erro na primeira descida e não completou a prova do slalom masculino em Beijing 2022, nesta quarta-feira, 16 de fevereiro.

"É um esporte em que as margens [são pequenas]... como todos estão dizendo - e elas não estavam ao meu lado hoje. Tem sido duro aqui na China tentar encontrar a preparação correta e atingir aquele pico quando tudo é diferente", afirmou Braathen, que também não completou a descida no slalom gigante.

Braathen, que representa a Noruega e tem mãe brasileira, não conseguiu passar pelo flush, uma seção do slalom em que as portas são próximas.

"Pequeno erro ali chegando no flush... e o movimento que faço com o pé esquerdo alongou demais e a ponta [do esqui] acabou do lado errado do flush", contou o esquiador de 21 anos.

Condições não foram suas favoritas, mas foram justas

O norueguês acabou sendo um dos 36 atletas que não completaram a primeira descida. "Claro que o primeiro erro do ano vai ser justamente no slalom Olímpico. Isso é incrível. Mas isso é o slalom", lamentou.

Apesar de ter encontrado dificuldades no percurso, Braathen não vê a pista como problemática para todos.

"Nada contra. As condições foram justas. Houve esquiadores atrás de mim que fizeram boas descidas, então não é sobre isso. É mais algo pessoal em que obviamente [as condições] não são minhas favoritas, mas eu estava atacando para conseguir uma boa posição depois da primeira descida e o flush não queria que eu o fizesse", completou.

Fã de Ronaldinho, Braathen disse ao Olympics.com antes do evento que consideraria uma medalha sua um resultado norueguês e brasileiro. Ele certamente tem idade e potencial para buscar esse resultado em Milano-Cortina 2026.