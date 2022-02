Lucas Braathen: "Um pódio em Pequim seria um resultado norueguês e brasileiro"

Uma das grandes revelações dos esportes de inverno do planeta tem muito do Brasil e ele faz questão de lembrar as suas raízes. Orgulha-se delas. Lucas Pinheiro Braathen, 21, é norueguês assim como o pai, Bjorn, sendo sua mãe, Alessandra, brasileira.

Pais que são, para ele, grandes exemplos. Bjorn é lembrado por ensiná-lo a querer ir além, a inovar, a pensar e fazer diferente. Soma-se isso ao carinho e amor, transmitido por Alessandra e que tem sido a base de tudo o que faz. Diz isso vir da sua "metade" brasileira: "É a minha palavra favorita em português: amor. Com amor se é feliz, e ser feliz é tudo o que eu quero. É uma palavra bonita e que atrai coisas boas," reflete Lucas Braathen.

Um pouco em inglês e um pouco em um impecável português, esta - talvez já não mais - promessa do esqui alpino conversou exclusivamente com o Olympics.com sobre este excelente período da sua carreira, o que o inspira e a conexão com o Brasil.

Braathen estreia em Pequim neste domingo, 13 de fevereiro, no slalom gigante, às 10:15 de Pequim, 23:15 do dia 12 (sábado à noite) em Brasília.

Lucas Braathen na Copa do Mundo FIS de esqui alpino em janeiro de 2022 em Wengen, na Suíça. Foto: 2022 Getty Images

Chegando embalado a Pequim

Braathen um bom momento no esqui alpino, esporte que pratica desde os nove anos de idade. Faturou o slalom gigante em Soelden, na Áustria, na temporada 2020/2021 da Copa do Mundo FIS. Em 16 de janeiro, venceu no slalom em Wengen, na Suíça, pelo mesmo torneio, de maneira surpreendente e emocionante. No último fim de semana ficou em segundo lugar na mesma prova da etapa da Copa do Mundo FIS de Kitzbühel, Áustria.

Está entre os nomes que vão brigar pelo pódio em Beijing 2022: "Você não esquia nos Jogos para ser top 15 ou top 10... é para estar entre os três primeiros, ou nada. É para isso que eu trabalho," diz Braathen.

Lucas Pinheiro Braathen conquista o 1º lugar no slalom masculino da Copa do Mundo FIS de esqui alpino em janeiro de 2022, em Wengen, na Suíça. Foto: 2022 Getty Images

A vitória sensacional em Wengen

Braathen vem de uma boa sequência, mas não teve tempo de celebrar o triunfo em Wengen. "Não tive tempo para curtir a vitória...mal terminou a etapa e já dirigimos por sete horas até Kitzbühel para eu me preparar para a próxima," comentou. Para ele, em termos de adquirir confiança, obter uma vitória é excelente. Às vésperas dos que serão os seus primeiros Jogos Olímpicos de Inverno, ainda mais.

Em Wengen, onde venceu, tinha feito uma péssima primeira descida e sequer imaginava que desceria por uma segunda vez: "Eu estava voltando para o alojamento depois da primeira descida, mas cometi um grave erro. Estava arrumando as minhas coisas para voltar ao alojamento, quando o técnico disse: 'espera, você vai ter a segunda descida'," comentou.

Na segunda descida foi um dos primeiros a competir. A encarou como sendo um bônus. Se ficasse entre os 15 melhores, ótimo. Terminou a descida e viu os adversários - um a um - não baterem o seu tempo. Quando o título da etapa tomou forma, ficou apreensivo, mas tudo o que queria quando tinha descido era desfrutar do seu esqui.

"É preciso pensar que é apenas um esporte e que, no fim do dia, a vida é muito mais. Sou apenas um esquiador que tenta ser o mais rápido. Claro, sou um privilegiado fazendo isso. O que eu acho que realmente faz a diferença é que com o esporte eu acabo ganhando uma voz. Acabo tendo uma oportunidade de impactar e mudar algumas comunidades, acho que isso é o mais valioso que posso fazer, em dar de volta e mudar o que está ao meu redor. No fim das contas é isso que vai fazer a diferença," enfatiza Braathen.

Fã de Ronaldinho

Prestes a completar 22 anos de idade, para alguém que nasceu na Noruega ele começou tarde no esqui alpino, aos nove anos. Geralmente quem inicia na modalidade faz isso com cinco ou seis anos de idade. Antes o negócio de Lucas era o futebol: "Ronaldinho (Gaúcho) era demais. Autêntico, original, ele mesmo, simplesmente," comenta sobre o ídolo brasileiro.

O pai - Bjorn, que havia sido esquiador alpino amador - o levou para o esporte, para não ficar parado durante o inverno. Para não desagradá-lo, Lucas aceitou com relutância, mas logo se apaixonou. Não demorou para que ele percebesse o que queria para a vida.

O esqui lhe deu amigos e oportunidades para conhecer lugares, expressar-se e manifestar a sua autenticidade. Aliás, a autenticidade é algo marcante na personalidade de Lucas, característica que ele observara não só em seu ídolo do futebol, mas que estava em casa, também em Bjorn: "Meu pai sempre teve essa mentalidade, uma pessoa fora de série, aventureiro, não se importou com a opinião dos outros e foi esquiador amador, me passou essa paixão," lembrou Lucas Braathen.

Bjorn passou a ser a referência para o filho e tornou-se uma espécie de mentor. Dono de uma "grande energia", segundo Lucas, o orienta em seguir o seu caminho, sem ouvir dos outros o que fazer ou não fazer. Escuta os treinadores, é verdade, mas no fim das contas é pai e filho que vão decidir o que deve ou não deve ser feito: "Ninguém conhece mais a mim mesmo do que eu e meu pai. Temos que acreditar no nosso caminho," comenta Lucas, que acredita ser essa a razão de ter crescido tanto no esqui alpino em tão pouco tempo e, assim, avançado na carreira.

Ídolo fora da neve

Ser autêntico sugere originalidade. Para ser original é preciso pensar diferente. Em outras palavras, inovar. Para inovar, é preciso arriscar e, para isso, é necessário ousar.

Por isso outra inspiração de Braathen é Steve Jobs, sobre como o norte-americano teve que ser diferente para criar aparelhos revolucionários: "Se ele seguisse todo o mundo, ele não teria feito o que fez, ele pensou diferente," comentou. E acrescentou: "O 'pensar diferente' é a base de como posso evoluir como esquiador, de ousar a experimentar novos equipamentos, novas técnicas, manobras, sem escutar os outros sobre o que fizeram...quero é encontrar algo que ninguém tenha feito. Fórmulas e modelos não vão ajudar, se quiser que algo dê certo você precisa fazer algo diferente."

Ousado, sem medo de arriscar e ir com o coração. É com esta forte personalidade que Lucas Braathen vai para a sua primeira participação em Jogos Olímpicos de Inverno: "Estou indo para os Jogos para conquistar medalhas, é o meu objetivo e tenho habilidade suficiente para conquistá-las. Há muitos fatores que influenciam, mas eu me sinto totalmente capaz para cumprir com eles," comentou.

A brasilidade de Braathen

"Eu procuro sempre tentar o novo e isso eu tenho do meu lado brasileiro. O brasileiro arrisca mais, procura inovar, ele tenta, improvisa. Não existe medo," diz Braathen quando começou a se referir ao Brasil na entrevista.

A agenda de treinos e competições o impede de estar com mais frequência no Brasil, entre São Paulo e Campinas, perto dos avós - Márcia e Alberto - e dos tios e de acompanhar o Palmeiras, time do coração da família brasileira. É fã de um bom churrasco, mas se lembra do que a mãe Alessandra comprava assim que chegavam no aeroporto da capital paulista: "Era guaraná e pão de queijo mesmo dentro do táxi," conta Braathen às gargalhadas.

Mesmo distante, sente que representa o Brasil, sempre mantém contato com os familiares brasileiros e com o país: "O meu lado brasileiro define quem eu sou, é grande parte da mim," completa. Estereótipos à parte, é algo longe da realidade que ele tem na Noruega e com os seus amigos de lá: "Eles reagem bem ao meu jeito, mas sequer têm experiência com mais pessoas assim além de mim. Às vezes parece desafiador para eles lidarem com o meu jeito. Nem sempre eles gostam, mas me entendem," diz Braathen também às gargalhadas.

Agora, quando questionado para definir o que vem a ser o 'lado brasileiro', Braathen pontua vários itens que fazem toda a diferença para ele e que colaboram com sua autenticidade e originalidade: "É o calor humano. Todos têm amor, querem te encontrar, querem conversar...é um amor próximo, sem julgamentos."

Diz gostar de samba e bossa nova, um ritmo que o deixa pra cima e, ao mesmo tempo, relaxado. De tão brasileiro que se sente, quer mostrar ao mundo as suas raízes, por isso leva na gola do uniforme listras com as cores da bandeira do Brasil: "Sou norueguês e brasileiro. Amo e sinto o Brasil, me acompanhem em Pequim."

Sonhos: globo de cristal, impacto e medalha Olímpica

Como todo esquiador, não há nada como um globo de cristal (dado ao melhor da disciplina do esqui alpino na temporada) que defina uma ótima temporada. É um dos seus sonhos.

Outro sonho é o de impactar e ajudar os outros através do esporte: "Quero deixar uma marca no esporte. Um impacto. Não quero ser só mais um atleta que disputou provas, conseguiu títulos," diz.

Um terceiro sonho é o da medalha Olímpica, que pode acontecer em Beijing 2022. Isso o deixaria bem feliz e finaliza: "Um pódio em Pequim seria um resultado norueguês e brasileiro."