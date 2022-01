Norueguês-brasileiro Lucas Braathen conquista primeira vitória no slalom na Copa do Mundo de Esqui alpino

Nunca desista, não importa o quanto suas chances sejam pequenas.

Para Lucas Pinheiro Braathen, norueguês filho de mãe brasileira, uma primeira descida ruim em Wengen, na Suíça, neste domingo (16 de janeiro), de alguma forma se tornou seu primeiro título no slalom na Copa do Mundo FIS de esqui alpino, o circuito mais importante do esporte.

O atleta de 21 anos quase não avançou à segunda descida depois de um erro no fim de sua primeira descida na pista de Männlichen, terminando em 29º e portanto sendo o segundo a descer na prova da tarde.

Uma descida perfeita em condições difíceis - ninguém chegou a menos de nove décimos dele à tarde - colocou Braathen na primeira colocação provisoriamente.

Ele assistiu de forma surpreendente a cada esquiador, incluindo os favoritos, errando e perdendo tempo em um clima complexo, que fez com que a neve na parte final estivesse mais mole.

Seu tempo de 1 minuto e 41,48 segundos permaneceu no topo, dando ao esquiador seu segundo título na Copa do Mundo. O primeiro havia sido em 2020, no slalom gigante.

"Eu cheguei na prova de hoje com o objetivo de manter a estabilidade, não correr demais e só esquiar tecnicamente bem", disse um surpreso Braathen à FIS.

"Com meu erro na primeira descida, eu estava querendo me redimir na segunda. Nem sabia que era possível ganhar saindo de 29º na primeira. Voltando de lesão na última temporada, eu não tenho palavras para descrever o quanto estou grato por isso agora.

"Wengen é um dos meus lugares favoritos na Terra para esquiar, é tão único. O apoio foi incrível".

O suíço Daniel Yule terminou em segundo, com o campeão Olímpico de Vancouver 2010, o italiano Giuliano Razzoli, em terceiro.

