どこが違う？ クロスカントリースキーの各種目

クロスカントリースキーは、1924年にフランスで開催されたシャモニー冬季オリンピック以来、常に採用されてきた5競技のうちのひとつ。北京2022では、クラシカル、フリー、スキーアスロンなど、男女合わせて12種目が予定されている。それぞれの種目にはどんな違いがるのだろうか? 開幕まで60日を切った今、Olympics.comでは、クロスカントリースキーの種目の違いをまとめた。

ノルディックスキーの一種であるクロスカントリースキーは、スキーストックとスキー、そして純粋な身体能力で長距離を滑る抜く競技で、その走法として2種類ある。

クラシカル走法? フリー走法?

1つ目はクラシカル走法と呼ばれる伝統的な走法で、スキー板を平行に保ち、足を前後に動かして進むもの。もう一方がフリー走法で、走法技術に制限がなく、アイススケートのように足を左右に動かすことができることから、クラシカル走法よりも速いスピードで滑ることができる。

この2つの走法を頭に入れておくと、北京オリンピックで行われる12種目が理解しやすくなるはずだ。

まずは、スキーアスロン。この種目ではすべての選手が一斉にスタートするマススタートが採用され、選手は両方の走法(クラシカルとフリー)で滑る。男子は30km(15km×2区間)、女子は15km(7.5km×2区間)の距離で行われ、クラシカル走法を用いてひとつ目のステージを完走し、次のステージではフリー走法を用いて完走する。中間点では、用具交換が必要となる。

スキーアスロン以外の競技

北京で行われるクラシカル走法を用いたその他の競技には、男子15kmクラシックと、それよりも短い距離の女子10kmクラシックがある。

また、フリー走法で行われる種目は2つあり、男子50kmフリースタイルと女子30kmフリースタイル。どちらも持久力が試される長距離種目だ。

リレーは特に人気が高く、男子は4×10km、女子は4×5kmリレーが行われる。それぞれ4人ずつのチームで構成され、マススタートで全チームが一斉にスタートする。最初にゴールした選手(チーム)が勝者となる。両方の走法が用いられ、第1、2走者がクラシカル走法、第3、4走者がフリー走法で滑る。

スプリント種目はフリースタイルとクラシックの両方がの個人(男子1.4km、女子1.2km)では、陸上競技の短距離走ように競われる。まず予選が行われた後、各ヒートの上位2名が準々決勝、準決勝へと進み、最終的に決勝が行われる。

求められるチームプレー

そして最後となるのが、男子と女子それぞれの団体スプリントクラシック。この種目は、1チーム2名で構成され、各チームの第1走者がスプリントコースを2周した後、チームメイトと交代し、第2走者が2周。各走者がそれぞれ6周を終えるまで繰り返し、最初にゴールした選手(チーム)が勝ちとなる。

以上が、ウィンタースポーツの中でも最も古く、冬季オリンピックの象徴でもある競技、クロスカントリースキーの基本的な知識だ。ここにアスリートたちのマジックとドラマ、そして彼らのパワー、スピード、そして情熱が吹き込まれ、刺激的なこのコンビネーションによって大会を、そして見るものを魅了するオリンピックのクロスカントリースキー競技となる。

北京2022のクロスカントリースキー競技は、2022年2月5〜20日の日程で、中国・張家口の国家バイアスロンセンターで行われる。感動の瞬間をお見逃しなく。