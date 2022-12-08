【ウエイトリフティング】世界選手権第3日：高橋いぶきが女子49キロ級で16位…男子61キロ級の本木和真は21位、糸数陽一は28位

ウエイトリフティングの世界選手権大会が現地時間12月5日、コロンビア・ボゴタのグランカルパアメリカス-コルフェリアスで開幕。6日の女子49キロ級では高橋いぶきが16位に入った。7日の男子61キロ級では本木和真が21位、糸数陽一が28位だった。
2022 IWF（国際ウエイトリフティング連盟）世界選手権大会が現地時間12月5日、コロンビア・ボゴタのグランカルパアメリカス-コルフェリアスで開幕。7日までに女子45キロ級、女子49キロ級、女子55キロ級、男子55キロ級、61キロ級を行った。
日本からは女子49キロ級に高橋いぶき（タケダドラッグ）と鈴木梨羅（ALSOK）がエントリー。高橋はスナッチで74キロ、クリーン＆ジャークで100キロ、合計174キロで16位だった。各種目別ではスナッチで22位、クリーン＆ジャークで13位に入っている。鈴木は試技をせず棄権した。
男子は61キロ級に日本人選手が出場。本木和真（自衛隊体育学校）がスナッチで125キロ、クリーン＆ジャークで142キロ、合計267キロで21位に入った。Tokyo2020で4位入賞の糸数陽一（警視庁）は28位としている。なお、Tokyo2020金メダリストのリー・ファビン（中華人民共和国）はクリーン＆ジャークで世界新記録となる175キロを挙げて優勝した。
女子45キロ級、女子55キロ級、男子55キロ級では日本人選手の出場はなかった。
大会は16日まで行われる。
Watch this World Record in C&J by Li Fabin! He lifted 175KG during the M61KG session here in Bogotá. 🇨🇳 After all these years in international competitions he never disappoints and once again he gave his best! Congratulations Li🥇💥👏🏽 pic.twitter.com/z6yUGnZH7P— IWF (@iwfnet) December 7, 2022
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