【ウエイトリフティング】世界選手権第3日：高橋いぶきが女子49キロ級で16位…男子61キロ級の本木和真は21位、糸数陽一は28位

2022 IWF（国際ウエイトリフティング連盟）世界選手権大会が現地時間12月5日、コロンビア・ボゴタのグランカルパアメリカス-コルフェリアスで開幕。7日までに女子45キロ級、女子49キロ級、女子55キロ級、男子55キロ級、61キロ級を行った。

日本からは女子49キロ級に高橋いぶき（タケダドラッグ）と鈴木梨羅（ALSOK）がエントリー。高橋はスナッチで74キロ、クリーン＆ジャークで100キロ、合計174キロで16位だった。各種目別ではスナッチで22位、クリーン＆ジャークで13位に入っている。鈴木は試技をせず棄権した。

男子は61キロ級に日本人選手が出場。本木和真（自衛隊体育学校）がスナッチで125キロ、クリーン＆ジャークで142キロ、合計267キロで21位に入った。Tokyo2020で4位入賞の糸数陽一（警視庁）は28位としている。なお、Tokyo2020金メダリストのリー・ファビン（中華人民共和国）はクリーン＆ジャークで世界新記録となる175キロを挙げて優勝した。

女子45キロ級、女子55キロ級、男子55キロ級では日本人選手の出場はなかった。

大会は16日まで行われる。