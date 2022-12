ワールドカップでのブラジルの優勝回数は？ 優勝した大会を振り返る

1970年ワールドカップ:ペレの叫び

1966年のワールドカップ・イングランド大会ではグループリーグ敗退となり、屈辱的な経験をしたブラジル代表は、1970年のメキシコ・ワールドカップに戻ってきた。

だが、ワールドカップ初優勝から12年、偉大なるペレのパフォーマンスを疑問視する声や、ブラジルとペレの偉大な時代は終わったという声も少なからずあった。

しかし、ペレ、ジャイルジーニョ、カルロス・アウベルトといった伝説の選手が名を連ね、史上最高のチームとなったブラジル代表は、決勝でイタリアに4-1で勝利し、ワールドカップ4大会で3度目のトロフィーを掲げたのである。

チームメイトのリベリーノは、この大会でのペレについてFIFAにこう語っている。

「彼は終わったとみんなは言うけれど、僕たちが世界チャンピオンになったとき、彼はドレッシングルームに入って3回叫んだんだ。死んでいない。死んでいない。死んでいない。今でも胸が熱くなるよ。彼は間違いなく、歴史上最も偉大な選手だ」

1994年ワールドカップ:PK戦でのブラジルの勝利

3度の優勝を誇ったブラジルだが、1994年のワールドカップでは優勝から24年間も遠ざかった状態で大会に臨んでいた。

しかし、ロマーリオ、 ベベット、ドゥンガといった名選手に率いられたブラジル代表は、5勝1分けという大会記録で決勝トーナメントに進出した。

イタリアとの決勝戦は、FIFA史上唯一、延長戦でもノーゴールとなり、PK戦で世界王者が決定することとなった。

両者とも最初のPKを外したが、ブラジルはその後3連続得点(ロマーリオ、ブランコ、ドゥンガ)、イタリアのロベルト・バッジョが自国の最後のキックを外したのを受け、ブラジル・サポーターは歓喜に沸いた。

チームのパフォーマンスに対する批判を受けていたブラジル代表のカルロス・アルベルト・パレイラ監督は、4度目の優勝を飾った後、フランク・シナトラの台詞を引用。「I did it my way」とコメントし、「そして最後まで、変化することなく、屈することなく、やり遂げたんだ」と続けた。

2002年ワールドカップ:ブラジル5度目の勝利、優勝回数トップに

2002年のワールドカップでは、ロナウド、リバウド、ロナウジーニョ、カカといった恐るべき攻撃陣に加え、キャプテンのカフーやロベルト・カルロスなど、多くのスター選手を擁する伝説的なチームで大会に臨んだ。

ワールドカップ決勝でフランスに敗れてから4年、ブラジルはリベンジに燃えていた。ルイス・フェリペ・スコラーリ監督率いるブラジル代表は、グループリーグで3勝11ゴールをあげ、決勝トーナメントでベルギー、イングランド、トルコを破り、ドイツとの決勝戦に臨んだ。

8ゴールを挙げ、大会の得点王となったロナウドは、決勝戦でも圧倒的な活躍でブラジルに5度目の優勝をもたらした。

ブラジルがワールドカップで優勝したのは日本と大韓民国の共同開催となったこの大会が最後だ。カタール大会でブラジルは20年ぶりにトロフィーを掲げることができるだろうか?