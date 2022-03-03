【サッカー】パリ2024世代・U-21日本代表候補が発表…3月末にはドバイカップU-23に出場決定

文： オリンピックチャンネル編集部
サッカー
写真： Masashi Hara

日本サッカー協会（JFA）は3月3日、パリ2024夏季オリンピックを目指すU-21日本代表候補トレーニングキャンプメンバーを発表した。鈴木彩艶（浦和レッズ）、鈴木唯人（清水エスパルス）ら24名が選出されている。また、JFAは同日、ドバイカップU-23（アラブ首長国連邦・ドバイ）への出場が決定したと発表。3月23日から29日にかけ、U-23クロアチア代表戦、U-23カタール代表戦、順位決定戦と3戦を行う。

U-21日本代表候補

GK

  • 小畑裕馬（ベガルタ仙台）
  • 山田大樹（鹿島アントラーズ）
  • 佐々木雅士（柏レイソル）
  • 鈴木彩艶（浦和レッズ）

DF

  • 成瀬竣平（名古屋グランパス）
  • 西尾隆矢（セレッソ大阪）
  • 木村誠二（モンテディオ山形）
  • 加藤聖（V・ファーレン長崎）
  • 馬場晴也（東京ヴェルディ）
  • 半田陸（モンテディオ山形）
  • 大嶽拓馬（柏レイソル）
  • チェイスアンリ（尚志高）

MF

  • 宮城天（川崎フロンターレ）
  • 鮎川峻（サンフレッチェ広島）
  • 鈴木唯人（清水エスパルス）
  • 山本理仁（東京ヴェルディ）
  • 藤田譲瑠チマ（横浜Ｆ・マリノス）
  • 櫻井辰徳（徳島ヴォルティス）
  • 田中聡（湘南ベルマーレ）
  • 平岡大陽（湘南ベルマーレ）
  • 甲田英將（名古屋グランパス）

FW

  • 藤尾翔太（徳島ヴォルティス）
  • 櫻川ソロモン（ジェフユナイテッド千葉）
  • 細谷真大（柏レイソル）

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