【サッカー】パリ2024世代・U-21日本代表候補が発表…3月末にはドバイカップU-23に出場決定

日本サッカー協会（JFA）は3月3日、パリ2024夏季オリンピックを目指すU-21日本代表候補トレーニングキャンプメンバーを発表した。鈴木彩艶（浦和レッズ）、鈴木唯人（清水エスパルス）ら24名が選出されている。また、JFAは同日、ドバイカップU-23（アラブ首長国連邦・ドバイ）への出場が決定したと発表。3月23日から29日にかけ、U-23クロアチア代表戦、U-23カタール代表戦、順位決定戦と3戦を行う。
U-21日本代表候補
GK
- 小畑裕馬（ベガルタ仙台）
- 山田大樹（鹿島アントラーズ）
- 佐々木雅士（柏レイソル）
- 鈴木彩艶（浦和レッズ）
DF
- 成瀬竣平（名古屋グランパス）
- 西尾隆矢（セレッソ大阪）
- 木村誠二（モンテディオ山形）
- 加藤聖（V・ファーレン長崎）
- 馬場晴也（東京ヴェルディ）
- 半田陸（モンテディオ山形）
- 大嶽拓馬（柏レイソル）
- チェイスアンリ（尚志高）
MF
- 宮城天（川崎フロンターレ）
- 鮎川峻（サンフレッチェ広島）
- 鈴木唯人（清水エスパルス）
- 山本理仁（東京ヴェルディ）
- 藤田譲瑠チマ（横浜Ｆ・マリノス）
- 櫻井辰徳（徳島ヴォルティス）
- 田中聡（湘南ベルマーレ）
- 平岡大陽（湘南ベルマーレ）
- 甲田英將（名古屋グランパス）
FW
- 藤尾翔太（徳島ヴォルティス）
- 櫻川ソロモン（ジェフユナイテッド千葉）
- 細谷真大（柏レイソル）