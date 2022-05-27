【サッカー】U23アジア杯に臨むU-21日本代表、佐藤恵允と中島大嘉を追加招集

小田裕太郎はコンディション不良で不参加に

文： オリンピックチャンネル編集部
サッカー
写真： 時事通信

日本サッカー協会（JFA）は5月27日、AFC（アジアサッカー連盟）U23アジアカップ ウズベキスタン2022に臨むU-21日本代表メンバーに、佐藤恵允（明治大学）、中島大嘉（北海道コンサドーレ札幌）を追加招集することを発表。また同日、小田裕太郎（ヴィッセル神戸）がコンディション不良のため不参加となることも発表された。同代表はパリ2024オリンピック出場を目指す世代となる。

16チームが出場するU23アジア杯は、6月1日から19日にかけ開催される。グループステージは4組に分かれて行われ、日本はグループD。3日にUAE（アラブ首長国連邦）代表、6日にサウジアラビア代表、9日にタジキスタン代表とグループステージで対戦する。各グループ上位2チーム（合計8チーム）が準々決勝に進む。

■U-21日本代表メンバー

GK

  • 小久保 玲央ブライアン（SLベンフィカ／ポルトガル）
  • 佐々木 雅士（柏レイソル）
  • 鈴木 彩艶（浦和レッズ）

DF

  • 内野 貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
  • 西尾 隆矢（セレッソ大阪）
  • 加藤 聖（V・ファーレン長崎）
  • 馬場 晴也（東京ヴェルディ）
  • 半田 陸（モンテディオ山形）
  • 畑 大雅（湘南ベルマーレ）
  • 鈴木 海音（栃木SC）
  • チェイス アンリ（VfBシュツットガルト／ドイツ）

MF

  • 松岡 大起（清水エスパルス）
  • 斉藤 光毅（ロンメルSK／ベルギー）
  • 小田 裕太郎（ヴィッセル神戸）※5/27不参加
  • 山本 理仁（東京ヴェルディ）
  • 藤田 譲瑠チマ（横浜F・マリノス）
  • 三戸 舜介（アルビレックス新潟）
  • 松木 玖生（FC東京）
  • 佐藤 恵允（明治大学）※5/27追加招集

FW

  • 藤尾翔太（徳島ヴォルティス）
  • 細谷真大（柏レイソル）
  • 鈴木唯人（清水エスパルス）
  • 中島 大嘉（北海道コンサドーレ札幌）※5/27追加招集

スタッフ

  • 監督：大岩 剛
  • コーチ：羽田 憲司
  • GKコーチ：浜野 征哉
  • フィジカルコーチ：矢野 由治
  • テクニカルスタッフ：越智 滋之

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