【サッカー】U23アジア杯に臨むU-21日本代表、佐藤恵允と中島大嘉を追加招集

日本サッカー協会（JFA）は5月27日、AFC（アジアサッカー連盟）U23アジアカップ ウズベキスタン2022に臨むU-21日本代表メンバーに、佐藤恵允（明治大学）、中島大嘉（北海道コンサドーレ札幌）を追加招集することを発表。また同日、小田裕太郎（ヴィッセル神戸）がコンディション不良のため不参加となることも発表された。同代表はパリ2024オリンピック出場を目指す世代となる。
16チームが出場するU23アジア杯は、6月1日から19日にかけ開催される。グループステージは4組に分かれて行われ、日本はグループD。3日にUAE（アラブ首長国連邦）代表、6日にサウジアラビア代表、9日にタジキスタン代表とグループステージで対戦する。各グループ上位2チーム（合計8チーム）が準々決勝に進む。
■U-21日本代表メンバー
GK
- 小久保 玲央ブライアン（SLベンフィカ／ポルトガル）
- 佐々木 雅士（柏レイソル）
- 鈴木 彩艶（浦和レッズ）
DF
- 内野 貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
- 西尾 隆矢（セレッソ大阪）
- 加藤 聖（V・ファーレン長崎）
- 馬場 晴也（東京ヴェルディ）
- 半田 陸（モンテディオ山形）
- 畑 大雅（湘南ベルマーレ）
- 鈴木 海音（栃木SC）
- チェイス アンリ（VfBシュツットガルト／ドイツ）
MF
- 松岡 大起（清水エスパルス）
- 斉藤 光毅（ロンメルSK／ベルギー）
- 小田 裕太郎（ヴィッセル神戸）※5/27不参加
- 山本 理仁（東京ヴェルディ）
- 藤田 譲瑠チマ（横浜F・マリノス）
- 三戸 舜介（アルビレックス新潟）
- 松木 玖生（FC東京）
- 佐藤 恵允（明治大学）※5/27追加招集
FW
- 藤尾翔太（徳島ヴォルティス）
- 細谷真大（柏レイソル）
- 鈴木唯人（清水エスパルス）
- 中島 大嘉（北海道コンサドーレ札幌）※5/27追加招集
スタッフ
- 監督：大岩 剛
- コーチ：羽田 憲司
- GKコーチ：浜野 征哉
- フィジカルコーチ：矢野 由治
- テクニカルスタッフ：越智 滋之