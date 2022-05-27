【サッカー】U23アジア杯に臨むU-21日本代表、佐藤恵允と中島大嘉を追加招集

日本サッカー協会（JFA）は5月27日、AFC（アジアサッカー連盟）U23アジアカップ ウズベキスタン2022に臨むU-21日本代表メンバーに、佐藤恵允（明治大学）、中島大嘉（北海道コンサドーレ札幌）を追加招集することを発表。また同日、小田裕太郎（ヴィッセル神戸）がコンディション不良のため不参加となることも発表された。同代表はパリ2024オリンピック出場を目指す世代となる。

16チームが出場するU23アジア杯は、6月1日から19日にかけ開催される。グループステージは4組に分かれて行われ、日本はグループD。3日にUAE（アラブ首長国連邦）代表、6日にサウジアラビア代表、9日にタジキスタン代表とグループステージで対戦する。各グループ上位2チーム（合計8チーム）が準々決勝に進む。

■U-21日本代表メンバー

GK

小久保 玲央ブライアン（SLベンフィカ／ポルトガル）

佐々木 雅士（柏レイソル）

鈴木 彩艶（浦和レッズ）

DF

内野 貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）

西尾 隆矢（セレッソ大阪）

加藤 聖（V・ファーレン長崎）

馬場 晴也（東京ヴェルディ）

半田 陸（モンテディオ山形）

畑 大雅（湘南ベルマーレ）

鈴木 海音（栃木SC）

チェイス アンリ（VfBシュツットガルト／ドイツ）

MF

松岡 大起（清水エスパルス）

斉藤 光毅（ロンメルSK／ベルギー）

小田 裕太郎（ヴィッセル神戸）※5/27不参加

山本 理仁（東京ヴェルディ）

藤田 譲瑠チマ（横浜F・マリノス）

三戸 舜介（アルビレックス新潟）

松木 玖生（FC東京）

佐藤 恵允（明治大学）※5/27追加招集

FW

藤尾翔太（徳島ヴォルティス）

細谷真大（柏レイソル）

鈴木唯人（清水エスパルス）

中島 大嘉（北海道コンサドーレ札幌）※5/27追加招集

スタッフ