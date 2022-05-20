【サッカー】6月シリーズの日本代表メンバー発表…ブラジル代表などと対戦

日本サッカー協会（JFA）は5月20日、キリンチャレンジカップ2022およびキリンカップサッカー2022に臨む男子日本代表・SAMURAI BLUEのメンバーを発表した。日本はキリンチャレンジ杯で6月2日にパラグアイ代表、6日にブラジル代表と対戦。キリン杯では10日にガーナ代表、14日にチリ代表またはチュニジア代表と対戦する。
今回発表されたメンバーと6月シリーズの日程は以下の通り。
■日本代表メンバー
GK
- 川島 永嗣（RCストラスブール／フランス）
- 権田 修一（清水エスパルス）
- シュミット・ダニエル（シントトロイデンVV／ベルギー）
- 大迫 敬介（サンフレッチェ広島）
DF
- 長友 佑都（FC東京）
- 吉田 麻也（サンプドリア／イタリア）
- 谷口 彰悟（川崎フロンターレ）
- 山根 視来（川崎フロンターレ）
- 板倉 滉（シャルケ04／ドイツ）
- 中山 雄太（PECズヴォレ／オランダ）
- 冨安 健洋（アーセナル／イングランド）
- 伊藤 洋輝（VfBシュツットガルト／ドイツ）初招集
- 菅原 由勢（AZアルクマール／オランダ）
MF/FW
- 原口 元気（1.FCウニオン・ベルリン／ドイツ）
- 柴崎 岳（CDレガネス／スペイン）
- 遠藤 航（VfBシュツットガルト／ドイツ）
- 伊東 純也（KRCヘンク／ベルギー）
- 浅野 拓磨（VfLボーフム／ドイツ）
- 南野 実（リバプールFC／イングランド）
- 古橋 亨梧（セルティック／スコットランド）
- 守田 英正（CDサンタ・クララ／ポルトガル）
- 鎌田 大地（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
- 三笘 薫（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）
- 前田 大然（セルティック／スコットランド）
- 堂安 律（PSVアイントホーフェン／オランダ）
- 上田 綺世（鹿島アントラーズ）
- 田中 碧（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
- 久保 建英（RCDマジョルカ／スペイン）
スタッフ
- 監督：森保 一
- コーチ：横内 昭展
- コーチ：齊藤 俊秀
- コーチ：上野 優作
- フィジカルコーチ：松本 良一
- GKコーチ：下田 崇
- テクニカルスタッフ：中下 征樹
- テクニカルスタッフ：酒井 清考
■日程
6月2日（木）19:00KO（札幌ドーム）
キリンチャレンジカップ2022：日本 vs.パラグアイ
6月6日（月）19:20KO（国立競技場）
キリンチャレンジカップ2022：日本 vs.ブラジル
6月10日（金）18:55KO（ノエビアスタジアム神戸）
キリンカップサッカー2022：日本 vs.ガーナ
6月14日（火）18:55KO（パナソニックスタジアム吹田）
キリンカップサッカー2022：日本 vs.チリorチュニジア