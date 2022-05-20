【サッカー】6月シリーズの日本代表メンバー発表…ブラジル代表などと対戦

文： オリンピックチャンネル編集部
サッカー
写真： Kenta HARADA

日本サッカー協会（JFA）は5月20日、キリンチャレンジカップ2022およびキリンカップサッカー2022に臨む男子日本代表・SAMURAI BLUEのメンバーを発表した。日本はキリンチャレンジ杯で6月2日にパラグアイ代表、6日にブラジル代表と対戦。キリン杯では10日にガーナ代表、14日にチリ代表またはチュニジア代表と対戦する。

今回発表されたメンバーと6月シリーズの日程は以下の通り。

■日本代表メンバー

GK

  • 川島 永嗣（RCストラスブール／フランス）
  • 権田 修一（清水エスパルス）
  • シュミット・ダニエル（シントトロイデンVV／ベルギー）
  • 大迫 敬介（サンフレッチェ広島）

DF

  • 長友 佑都（FC東京）
  • 吉田 麻也（サンプドリア／イタリア）
  • 谷口 彰悟（川崎フロンターレ）
  • 山根 視来（川崎フロンターレ）
  • 板倉 滉（シャルケ04／ドイツ）
  • 中山 雄太（PECズヴォレ／オランダ）
  • 冨安 健洋（アーセナル／イングランド）
  • 伊藤 洋輝（VfBシュツットガルト／ドイツ）初招集
  • 菅原 由勢（AZアルクマール／オランダ）

MF/FW

  • 原口 元気（1.FCウニオン・ベルリン／ドイツ）
  • 柴崎 岳（CDレガネス／スペイン）
  • 遠藤 航（VfBシュツットガルト／ドイツ）
  • 伊東 純也（KRCヘンク／ベルギー）
  • 浅野 拓磨（VfLボーフム／ドイツ）
  • 南野 実（リバプールFC／イングランド）
  • 古橋 亨梧（セルティック／スコットランド）
  • 守田 英正（CDサンタ・クララ／ポルトガル）
  • 鎌田 大地（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
  • 三笘 薫（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）
  • 前田 大然（セルティック／スコットランド）
  • 堂安 律（PSVアイントホーフェン／オランダ）
  • 上田 綺世（鹿島アントラーズ）
  • 田中 碧（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
  • 久保 建英（RCDマジョルカ／スペイン）

スタッフ

  • 監督：森保 一
  • コーチ：横内 昭展
  • コーチ：齊藤 俊秀
  • コーチ：上野 優作
  • フィジカルコーチ：松本 良一
  • GKコーチ：下田 崇
  • テクニカルスタッフ：中下 征樹
  • テクニカルスタッフ：酒井 清考

■日程

6月2日（木）19:00KO（札幌ドーム）
キリンチャレンジカップ2022：日本 vs.パラグアイ

6月6日（月）19:20KO（国立競技場）
キリンチャレンジカップ2022：日本 vs.ブラジル

6月10日（金）18:55KO（ノエビアスタジアム神戸）
キリンカップサッカー2022：日本 vs.ガーナ

6月14日（火）18:55KO（パナソニックスタジアム吹田）
キリンカップサッカー2022：日本 vs.チリorチュニジア

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