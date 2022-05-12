【サッカー】ブラジル代表、来日メンバー発表…ネイマール、ビニシウスら

ブラジルサッカー協会（CBF）は現地時間5月11日、国際親善試合に臨むブラジル代表を発表した。ブラジル代表は6月2日に大韓民国ソウルで韓国代表と対戦。6日には国立競技場（東京都新宿区）開催のキリンチャレンジカップ2022で、SAMURAI BLUE（日本代表）と対戦する。
今回発表されたブラジル代表メンバーは以下の通り。
GK
- アリソン（リバプールFC／イングランド）
- エデルソン（マンチェスター・シティ／イングランド）
- ウェベルトン（パルメイラス）
サイドバック
- アレックス・サンドロ（ユベントス／イタリア）
- アレックス・テレス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
- ダニエウ・アウベス（バルセロナ／スペイン）
- ダニーロ（ユベントス／イタリア）
- ギリェルミ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）
DF
- エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
- ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
- マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
- チアゴ・シウバ（チェルシー／イングランド）
MF
- ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
- カゼミロ（レアル・マドリード／スペイン）
- ダニーロ（パルメイラス）
- ファビーニョ（リバプールFC／イングランド）
- フレッジ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
- ルーカス・パケタ（リヨン／フランス）
- フィリペ・コウチーニョ（アストン・ビラ／イングランド）
FW
- ガブリエウ・ジェズス（マンチェスター・シティ／イングランド）
- ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
- マテウス・クーニャ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
- ネイマール（パリ・サンジェルマン／フランス）
- ラフィーニャ（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
- リシャルリソン（エバートン／イングランド）
- ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
- ビニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）