【サッカー】ブラジル代表、来日メンバー発表…ネイマール、ビニシウスら

文： オリンピックチャンネル編集部
サッカー
Neymar
写真： Getty Images

ブラジルサッカー協会（CBF）は現地時間5月11日、国際親善試合に臨むブラジル代表を発表した。ブラジル代表は6月2日に大韓民国ソウルで韓国代表と対戦。6日には国立競技場（東京都新宿区）開催のキリンチャレンジカップ2022で、SAMURAI BLUE（日本代表）と対戦する。

今回発表されたブラジル代表メンバーは以下の通り。

GK

  • アリソン（リバプールFC／イングランド）
  • エデルソン（マンチェスター・シティ／イングランド）
  • ウェベルトン（パルメイラス）

サイドバック

  • アレックス・サンドロ（ユベントス／イタリア）
  • アレックス・テレス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
  • ダニエウ・アウベス（バルセロナ／スペイン）
  • ダニーロ（ユベントス／イタリア）
  • ギリェルミ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）

DF

  • エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
  • ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
  • マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
  • チアゴ・シウバ（チェルシー／イングランド）

MF

  • ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
  • カゼミロ（レアル・マドリード／スペイン）
  • ダニーロ（パルメイラス）
  • ファビーニョ（リバプールFC／イングランド）
  • フレッジ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
  • ルーカス・パケタ（リヨン／フランス）
  • フィリペ・コウチーニョ（アストン・ビラ／イングランド）

FW

  • ガブリエウ・ジェズス（マンチェスター・シティ／イングランド）
  • ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
  • マテウス・クーニャ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
  • ネイマール（パリ・サンジェルマン／フランス）
  • ラフィーニャ（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
  • リシャルリソン（エバートン／イングランド）
  • ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
  • ビニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

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