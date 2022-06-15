【サッカー】カタールW杯の全出場国が決定…日本のグループEにコスタリカ、オーストラリアも出場権獲得

FIFAワールドカップカタール2022の大陸間プレーオフが行われ、コスタリカとオーストラリアが出場権を獲得した。出場全32チームが確定し、コスタリカは日本と同じグループEに所属。オーストラリアはグループDでフランスなどと対戦する。

文： オリンピックチャンネル編集部
サッカー
写真： 2022 Getty Images

FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップカタール2022の大陸間プレーオフが6月13日から14日にかけて行われた。オーストラリア、コスタリカがW杯出場権を獲得し、出場する全32チームが確定。コスタリカは日本、スペイン、ドイツが所属するグループEに、オーストラリアはフランス、デンマーク、チュニジアと同じグループDに入った。

13日に行われたプレーオフで、オーストラリアはペルーと対戦。延長戦を含む120分で決着がつかず、勝負はPK戦へ。ペルーの6人目のキッカーが失敗し、オーストラリアが出場権を手にした。14日には最後のW杯出場権をかけ、コスタリカとニュージーランドが対戦。試合は開始3分で先制に成功したコスタリカがリードを守り抜き、1-0で勝利した。

W杯は11月21日から12月8日にかけて開催。日本は23日に初戦を迎え、ドイツ、コスタリカ、スペインの順番でグループステージ3試合を行う。

■W杯グループステージ組み合わせ

グループA

  • カタール
  • エクアドル
  • セネガル
  • オランダ

グループB

  • イングランド
  • イラン
  • アメリカ合衆国
  • ウェールズ

グループC

  • アルゼンチン
  • サウジアラビア
  • メキシコ
  • ポーランド

グループD

  • フランス
  • オーストラリア
  • デンマーク
  • チュニジア

グループE

  • スペイン
  • コスタリカ
  • ドイツ
  • 日本

グループF

  • ベルギー
  • カナダ
  • モロッコ
  • クロアチア

グループG

  • ブラジル
  • セルビア
  • スイス
  • カメルーン

グループH

  • ポルトガル
  • ガーナ
  • ウルグアイ
  • 韓国

■日本の対戦スケジュール

グループステージ

  • 2022年11月23日16:00（日本時間22:00）vs.ドイツ
  • 2022年11月27日13:00（日本時間19:00）vs.コスタリカ
  • 2022年12月1日22:00（日本時間2日4:00）vs.スペイン

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