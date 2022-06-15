【サッカー】カタールW杯の全出場国が決定…日本のグループEにコスタリカ、オーストラリアも出場権獲得

FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップカタール2022の大陸間プレーオフが6月13日から14日にかけて行われた。オーストラリア、コスタリカがW杯出場権を獲得し、出場する全32チームが確定。コスタリカは日本、スペイン、ドイツが所属するグループEに、オーストラリアはフランス、デンマーク、チュニジアと同じグループDに入った。

13日に行われたプレーオフで、オーストラリアはペルーと対戦。延長戦を含む120分で決着がつかず、勝負はPK戦へ。ペルーの6人目のキッカーが失敗し、オーストラリアが出場権を手にした。14日には最後のW杯出場権をかけ、コスタリカとニュージーランドが対戦。試合は開始3分で先制に成功したコスタリカがリードを守り抜き、1-0で勝利した。

W杯は11月21日から12月8日にかけて開催。日本は23日に初戦を迎え、ドイツ、コスタリカ、スペインの順番でグループステージ3試合を行う。

■W杯グループステージ組み合わせ

グループA

カタール

エクアドル

セネガル

オランダ

グループB

イングランド

イラン

アメリカ合衆国

ウェールズ

グループC

アルゼンチン

サウジアラビア

メキシコ

ポーランド

グループD

フランス

オーストラリア

デンマーク

チュニジア

グループE

スペイン

コスタリカ

ドイツ

日本

グループF

ベルギー

カナダ

モロッコ

クロアチア

グループG

ブラジル

セルビア

スイス

カメルーン

グループH

ポルトガル

ガーナ

ウルグアイ

韓国

■日本の対戦スケジュール

グループステージ