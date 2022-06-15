【サッカー】カタールW杯の全出場国が決定…日本のグループEにコスタリカ、オーストラリアも出場権獲得

FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップカタール2022の大陸間プレーオフが6月13日から14日にかけて行われた。オーストラリア、コスタリカがW杯出場権を獲得し、出場する全32チームが確定。コスタリカは日本、スペイン、ドイツが所属するグループEに、オーストラリアはフランス、デンマーク、チュニジアと同じグループDに入った。
13日に行われたプレーオフで、オーストラリアはペルーと対戦。延長戦を含む120分で決着がつかず、勝負はPK戦へ。ペルーの6人目のキッカーが失敗し、オーストラリアが出場権を手にした。14日には最後のW杯出場権をかけ、コスタリカとニュージーランドが対戦。試合は開始3分で先制に成功したコスタリカがリードを守り抜き、1-0で勝利した。
W杯は11月21日から12月8日にかけて開催。日本は23日に初戦を迎え、ドイツ、コスタリカ、スペインの順番でグループステージ3試合を行う。
■W杯グループステージ組み合わせ
グループA
- カタール
- エクアドル
- セネガル
- オランダ
グループB
- イングランド
- イラン
- アメリカ合衆国
- ウェールズ
グループC
- アルゼンチン
- サウジアラビア
- メキシコ
- ポーランド
グループD
- フランス
- オーストラリア
- デンマーク
- チュニジア
グループE
- スペイン
- コスタリカ
- ドイツ
- 日本
グループF
- ベルギー
- カナダ
- モロッコ
- クロアチア
グループG
- ブラジル
- セルビア
- スイス
- カメルーン
グループH
- ポルトガル
- ガーナ
- ウルグアイ
- 韓国
■日本の対戦スケジュール
グループステージ
- 2022年11月23日16:00（日本時間22:00）vs.ドイツ
- 2022年11月27日13:00（日本時間19:00）vs.コスタリカ
- 2022年12月1日22:00（日本時間2日4:00）vs.スペイン