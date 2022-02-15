2022JリーグYBCルヴァンカップ年間スケジュール・放送予定：2月23日に開幕、決勝は10月22日

2022JリーグYBCルヴァンカップは明治安田生命J1リーグの14チームとJ2リーグの2チームによって争われる大会。グループステージ、プレーオフステージ、プライムステージの3つで構成され、2月23日に開幕を迎える。ここでは同大会の年間スケジュールや大会方式、グループステージの放送予定を紹介する。

■2022ルヴァンカップの年間日程

【グループステージ】

第1節：2月23日（水・祝）

第2節：3月2日（水）

第3節：3月26日（土）

第4節：4月13日（水）

第5節：4月23日（土）

第6節：5月18日（水）

【プレーオフステージ】

第1戦：6月4日（土）

第2戦：6月11日（土）

【プライムステージ】

準々決勝第1戦：8月3日（水）

準々決勝第2戦：8月10日（水）

準決勝第1戦：9月21日（水）

準決勝第2戦：9月25日（日）

決勝：10月22日（土）

■2022ルヴァンカップのグループステージ組み合わせ

グループA：鹿島アントラーズ、セレッソ大阪、ガンバ大阪、大分トリニータ

グループB：名古屋グランパス、サンフレッチェ広島、清水エスパルス、徳島ヴォルティス

グループC：サガン鳥栖、北海道コンサドーレ札幌、柏レイソル、京都サンガF.C.

グループD：アビスパ福岡、FC東京、湘南ベルマーレ、ジュビロ磐田

■2022ルヴァンカップのグループステージの対戦カード・放送予定

第1節：2月23日（水・祝）

グループA

G大阪 vs.C大阪（14:00KO／パナスタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

大分 vs.鹿島（14:00KO／昭和電ド）

BS/CS：フジテレビTWO

ネット：FOD、SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループB

名古屋 vs.清水（14:00KO／豊田ス）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

徳島 vs.広島（14:00KO／鳴門大塚）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループC

京都 vs.柏（14:00KO／サンガS）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

鳥栖 vs.札幌（15:00KO／駅スタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループD

FC東京 vs.磐田（15:00KO／味スタ）

BS/CS：フジテレビNEXT

ネット：FOD、SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

湘南 vs.福岡（15:00KO／レモンS）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

第2節：3月2日（水）

グループA

鹿島 vs.C大阪（19:00KO／カシマ）

BS/CS：フジテレビONE

ネット：FOD、SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

大分 vs.G大阪（19:00KO／昭和電ド）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループB

清水 vs.徳島（19:00KO／アイスタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

広島 vs.名古屋（19:00KO／Eスタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループC

京都 vs.鳥栖（18:30KO／サンガS）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

柏 vs.札幌（19:00KO／三協F柏）

BS/CS：フジテレビNEXT

ネット：FOD、SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループD

磐田 vs.湘南（19:00KO／ヤマハ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

福岡 vs.FC東京（19:00KO／ベススタ）

BS/CS：フジテレビTWO

ネット：FOD、SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

第3節：3月26日（土）

グループA

C大阪 vs.大分（14:00KO／ヨドコウ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

鹿島 vs.G大阪（15:00KO／カシマ）

BS/CS：フジテレビNEXT

ネット：FOD、SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループB

名古屋 vs.徳島（14:00KO／豊田ス）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

広島 vs.清水（14:00KO／Eスタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループC

札幌 vs.京都（14:00KO／札幌ド）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

柏 vs.鳥栖（15:00KO／三協F柏）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループD

磐田 vs.福岡（14:00KO／ヤマハ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

FC東京 vs.湘南（15:00KO／味スタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

第4節：4月13日（水）

グループA

C大阪 vs.鹿島（19:00KO／ヨドコウ）

BS/CS：フジテレビNEXT

ネット：FOD、SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

G大阪 vs.大分（19:00KO／パナスタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループB

徳島 vs.清水（19:00KO／鳴門大塚）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

名古屋 vs.広島（19:30KO／豊田ス）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループC

京都 vs.札幌（18:30KO／サンガS）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

鳥栖 vs.柏（19:00KO／駅スタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループD

湘南 vs.FC東京（19:00KO／レモンS）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

福岡 vs.磐田（19:00KO／ベススタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

第5節：4月23日（土）

グループA

C大阪 vs.G大阪（14:00KO／ヨドコウ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

鹿島 vs.大分（15:00KO／カシマ）

BS/CS：フジテレビNEXT

ネット：FOD、SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループB

清水 vs.名古屋（14:00KO／アイスタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

広島 vs.徳島（14:00KO／Eスタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループC

札幌 vs.柏（13:00KO／札幌厚別）

BS/CS：フジテレビONE

ネット：FOD、SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

鳥栖 vs.京都（15:00KO／駅スタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループD

福岡 vs.湘南（14:00KO／ベススタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

磐田 vs.FC東京（15:00KO／ヤマハ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

第6節：5月18日（水）

グループA

G大阪 vs.鹿島（19:00KO／パナスタ）

BS/CS：フジテレビNEXT

ネット：FOD、SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

大分 vs.C大阪（19:00KO／昭和電ド）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループB

清水 vs.広島（19:00KO／アイスタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

徳島 vs.名古屋（19:00KO／鳴門大塚）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループ C

札幌 vs.鳥栖（19:00KO／札幌ド）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

柏 vs.京都（19:00KO／三協F柏）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

グループD

FC東京 vs.福岡（19:00KO／味スタ）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

湘南 vs.磐田（19:00KO／レモンS）

BS/CS：スカパー！

ネット：SPOOX、Amazon Prime Video チャンネル

※情報は公開時点のものです。変更される可能性もあるため、最新情報は公式サイトよりご確認ください。

■2022ルヴァンカップの大会方式

【グループステージ】

AFC（アジアサッカー連盟）チャンピオンズリーグ（ACL）に出場する4チーム（川崎フロンターレ、浦和レッズ、横浜F・マリノス、ヴィッセル神戸）を除くJ1の14チームとJ2の2チーム（前年度J1の17位、18位）の16チームを4グループに分け、各グループで2回戦総当たり（ホーム＆アウェイ方式）のリーグ戦を行う。各グループ上位2チームの8チームがプレーオフステージに進出する。

※グループステージ各グループの組み合わせは、2021明治安田生命J1リーグおよびJ2リーグの順位をもとに決定

【プレーオフステージ】

グループステージを勝ち上がった8チームにより、ホーム＆アウェイ方式の2試合を行う。プレーオフ勝者4チームがプライムステージに進出する。

※プレーオフステージの組み合わせは、「Aグループ1位対Dグループ2位」、「Bグループ1位対Cグループ2位」、「Cグループ1位対Bグループ2位」、「Dグループ1位対Aグループ2位」とする。

【プライムステージ】

プレーオフステージを勝ち上がった4チーム、およびACLに出場する4チーム（川崎F、浦和、横浜FM、神戸）を加えた計8チームにより、ホーム＆アウェイ方式のトーナメント戦を行う（決勝は1試合のみ）。

※プライムステージの組み合わせは、プレーオフステージ終了後に抽選で決定する。