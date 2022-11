Da marine a marine

Il lavoro con Ventrone non fu la prima volta in cui Son si imbatteva con la precisione militare.

Il fuoriclasse cresciuto nelle giovanili di Seoul ha trascorso un breve periodo nel Corpo dei Marines della Corea del Sud, sottoponendosi all'addestramento di base come parte del servizio militare obbligatorio del suo paese. Son ha prestato servizio per tre settimane, poichè il suo tempo sotto le armi era stato ridotto dai 21 mesi obbligatori grazie a un'esenzione per aver fatto parte della squadra che aveva vinto l'oro ai Giochi Asiatici del 2018.

Ha ottenuto voti eccellenti nelle valutazioni, compreso un punteggio perfetto nella valutazione mentale. "Anche se non è attivo nel Corpo dei Marines, spero che non dimentichi lo spirito invincibile del Corpo dei Marines che ho enfatizzato durante il suo addestramento, e che diventi un giocatore sempre più forte e migliore", ha detto in seguito un ufficiale, secondo quanto riportato da Yonhap.

Sebbene Son abbia faticato a fare gol all'inizio della stagione 2022/23, non si è mai arreso. Il coreano ha dato la risposta perfetta all'esclusione dalla formazione titolare contro il Leicester City, il 17 settembre 2022. Entrato in campo come sostituto, ha segnato una tripletta nella vittoria in rimonta del Tottenham per 6-2, con tre reti speciali, a modo loro. Al termine Son ha cercato l'uomo che aveva contribuito a renderlo possibile, abbracciando Gian Piero Ventrone a bordo campo.