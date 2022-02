Sofia Goggia è tornata in Italia: "Una medaglia incredibile, peccato non aver vinto l'oro"

Per Goggia un argento che vale oro

Sofia Goggia è atterrata oggi, 17 febbraio, all'aeroporto di Milano Malpensa e prima di fare il suo rientro a casa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai tanti giornalisti presenti.

"Una medaglia incredibile, perché quando sono partita avrei firmato se me l'avessero detto. C'è la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me, indipendentemente dal colore della medaglia. Sono sempre rimasta molto concentrata su quello che avrei dovuto fare. È stata incredibile la modalità in cui sono entrata per affrontare la gara. È come se, mettendomi sugli sci da discesa, mi fossi sentita subito a casa. Quando ho messo gli sci per la prima volta e sono salita sulla seggiovia piangevo. La caduta di Cortina era ancora fresca. Mi è spiaciuto molto non prendere loro perché era l'elemento che mi ha spinto ad andare oltre me stessa. È l'unica cosa che non sono riuscita ad agguantare fino in fondo. Paradossalmente devo anche ringraziare quell'oro che non ho preso. Le condizioni fisiche erano e sono tuttora quelle che sono. La gamba ha bisogno di ancora tanta riabilitazione per riacquisire quella forza su cui durante la discesa non ho potuto contare.".

