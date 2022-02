Discesa femminile, Suter toglie l'oro a una strepitosa Goggia, bronzo all'esordiente Delago

Sulla pista Rock di Yanqing è Corinne Suter (SUI) a pescare la carta vincente dal mazzo e a battere una strepitosa Sofia GOGGIA, seconda davanti a un'altra azzurra Nadia DELAGO, bravissima al suo esordio Olimpico.

Freddo e vento in partenza sulla pista Rock di Yanqing spingono gli organizzatori a posticipare di mezzora la partenza della discesa Olimpica femminile, dove solo una gara eccezionale della svizzera Corinne SUTER toglie la gioia della vittoria a una mostruosa Sofia Goggia, capace di arrivare a un soffio dalla vittoria da infortunata. Ma è grande Italia col bronzo della 24enne Nadia Delago, mai sul podio in Coppa del mondo finora, e il quinto di una ritrovata Elena CURTONI.

La Suter fa la differenza nella parte bassa dove Goggia, strepitosa nel segmento centrale, perde un po' di efficacia rispetto alla svizzera e alla compagna di squadra, concedendo un pugno di centesimi, 16, che consentono alla Campionessa del mondo di rosicchiare il vantaggio delle azzurre, prima e seconda fino a quel momento, arrivandogli davanti col crono di 1:31.87.

Rammarico al traguardo per la campionessa Olimpica uscente, che dopo la seconda prova di ieri si era dimostrata velocissima, ma viste le precarie condizioni con cui è arrivata a Beijing 2022, è già un enorme risultato agguantare l'argento, maturato col tempo di 1:32.03.

Con queste due, sono tre le medaglie delle azzurre vinte nello sci alpino (prima doppietta italiana femminile sul podio Olimpico della discesa e la seconda dopo quella Ceccarelli-Putzer in super-g a Salt Lake 2002) a queste Olimpiadi, mentre con l'oro di Suter, il quarto raccolto a Beijing 2022, la Svizzera diventa la nazione più vincente alle Olimpiadi nello sci alpino in campo femminile.

Corinne Suter (SUI), 1:31.87

Sofia Goggia (ITA), 1:32.03

Nadia Delago (ITA), 1:32.44

Elena Curtoni

"Ho attaccato, non era semplice. Ho provato a fare il meglio che potevo e l'ho fatto. Le altre sono state più veloci e va bene così. Rimane un po' di amaro in bocca ma va bene uguale. Dopo il super g ero molto delusa, non avevo niente da perdere. Ho provato a mettere in posta quella che sono e valgo. Oggi sono riuscita a mettere in pista la migliore me. È un ennesimo quinto posto a un evento ma va bene uguale. Bisogna voltare pagina, oggi non ho rimpianti. Un po' di amaro rimane ma con il sorriso".