Sofia Goggia: "Valuterò giorno per giorno le mie condizioni"

Dopo le prime sciate sulla pista Olimpica di Beijing 2022, la velocista azzurra Sofia Goggia non scioglie ancora le riserve in merito alla sua partecipazione agli eventi a cinque cerchi di super-g e discesa libera.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di RaiSport:

"Sono state due settimane difficili, essere qui è già un grande successo. Le condizioni sono quelle che sono, ho ancora un po’ di tempo, ma non posso garantirvi nulla, neppure la partecipazione alla discesa. Ce la metterò tutta, ringrazio tutti gli italiani per l’affetto di questi giorni, a volte si sente la tensione addosso ma anche l’affetto. Mi dispiace non poter essere la solita Goggia competitiva, ma le mie condizioni sono queste, darò del mio meglio giorno per giorno. La confidenza con la velocità la costruisci negli anni, ho preso due belle “cartelle” nel giro di due settimane, ho rischiato tanto, valuterò di giorno in giorno".

La bergamasca ha lavorato duramente negli ultimi giorno dopo l'infortunio patito nella tappa di Coppa del Mondo di Cortina d'Ampezzo dello scorso 24 gennaio. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per avere ulteriori novità.

LEGGI ANCHE: Come seguire lo sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.