Short track, Hwang vince l'oro nei 1500, argento Dubois

Sul ghiaccio dello Stadio indoor della Capitale Daeheon Hwang (KOR) vince un'affollata finale dei 1500m, con 10 atleti, davanti a Steven Dubois (CAN) e a Semen Elistratov (ROC), che replica il bronzo del 2018.

Solo decimo e ultimo l'azzurro Yuri Confortola, mentre restano ancora fuori dal podio i fratelli ungheresi Liu.

È il coreano HWANG Daeheon a imporsi con autorevolezza nella finale A, prendendo a metà gara il comando e conducendola fino alla fine senza problemi e aprendo il medagliere nella disciplina per la Corea del Sud in un evento che li vede dominare dalla sua istituzione nel 2002 a Salt lake City.

La lotta per l'argento è più combattuta: il canadese Steven DUBOIS e il russo Semen ELISTRATOV che giungono appaiati al traguardo, con la medaglia che viene assegnata al canadese al photofinish

Questa è la prima medaglia per il 22enne Hwang alle Olimpiadi Invernali, dove è appena arrivato ottavo nei 1000m e nono nella staffetta mista. Il successo è arrivato in una distanza, i 1500m, dove ha anche dominato in Coppa del mondo, vincendo quattro eventi della stagione 21/22.

Delusione per Sandor Shaolin Liu (HUN) che dopo aver battuto il record Olimpico in semifinale (2:09.213), ha terminato la finale A solo sesto, mai in lotta per le medaglie.

Niente da fare invece per gli italiani in gara oggi, con Yuri Confortola ripescato in finale e giunto solo decimo dopo una fiammata iniziale, mentre l'atteso Pietro Sighel viene squalificato ai quarti di finale per un contatto illecito, dopo che si era qualificato per la semifinale.

Seguono aggiornamenti

IL PODIO DEI 1500 MASCHILI

Daeheon Hwang (KOR), 2:09.219

Steven Dubois (CAN), 2:09.254

Semen Elistratov (ROC), 2:09.267

Le prossime gare dello short track alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede di gara: Stadio indoor della Capitale

(Orari cinesi, CET+7)

11 febbraio

19:00 - Donne 1000m - Quarti di finale

19:18 - Uomini 500m - Batterie

19:55 - Donne 1000m - Semifinali

20:04 - Uomini 5000m Staffetta - Semifinali

20:37 - Donne 1000m - Finale B

20:43 - Donne 1000m - Finale A

13 febbraio

19:00 - Uomini 500m - Quarti di finale

19:27 - Uomini 500m - Semifinali

19:35 - Donne 3000m Staffetta - Finale B

19:44 - Donne 3000m Staffetta - Finale A

20:09 - Uomini 500m - Finale B

20:14 - Uomini 500m - Finale A

16 febbraio

19:30 - Donne 1500m - Quarti di finale

20:15 - Donne 1500m - Semifinali

20:32 - Uomini 5000m Staffetta - Finale B

20:44 - Uomini 5000m Staffetta - Finale A

21:11 - Donne 1500m - Finale B

21:18 - Donne 1500m - Finale A