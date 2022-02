Arianna e Pietro Sighel: i fratelli dello short track azzurro sulle orme del padre

I fratelli Italiani della short track Arianna Sighel e Pietro Sighel continuano il legame tra la loro famiglia e il pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici Invernali.

Il padre Roberto Sighel ha partecipato a cinque Olimpiadi (da Calgary 1988 a Salt Lake City 2002), è stato campione del mondo nel 1992 ed ex detentore del record del mondo. Una vera leggenda del pattinaggio di velocità in Italia.

Con il loro debutto ai Giochi Invernali di Beijing 2022, anche Arianna e Pietro diventano atleti Olimpici, ma invece della pista lunga del pattinaggio di velocità, i due trentini hanno scelto lo short track.

Il ventiduenne Pietro ha già ottenuto qualcosa che era sfuggito a suo padre, vincendo una medaglia ai Giochi Olimpici con l'argento nella staffetta a squadre miste il 5 Febbraio, alle spalle della Repubblica Popolare Cinese.

LEGGI ANCHE: Pietro Sighel, il genietto dello short track italiano a Beijing 2022.

"Alla fine Pietro Sighel è stato davvero fantastico" ha detto l'icona italiana Arianna Fontana a proposito del suo compagno di squadra, dopo aver ottenuto la sua nona medaglia Olimpica nello short track.

"Stava per raggiungere il pattinatore cinese (Wu Dajing), e ho pensato che avrebbe potuto farcela. Era davvero vicino. È stato fantastico vederlo lottare per una medaglia d'oro".

Pietro Sighel è arrivato solo cinque centesimi di secondo dietro Wu e gareggerà ancora a Beijing 2022 nelle gare dei 5000m staffetta maschile e nella 1000m maschile.

La sorella maggiore Arianna Sighel, 25 anni, gareggerà nella 3000m staffetta femminile, in programma per mercoledì 9 febbraio.

Sotto la guida del padre, ha imparato a pattinare su un lago ghiacciato a Baselga di Piné, in Trentino, all'età di tre anni.

Una storia simile a quella del fratello minore Pietro, che, come lei, ha imparato a pattinare a Baselga di Piné, dove si allena la nazionale italiana di pattinaggio di velocità e sarà una delle sedi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Arianna Sighel dice di aver scelto lo short track perché c'è più adrenalina e perchè ha trovato le gare più avvincenti rispetto a quelle del pattinaggio di velocità di suo padre.

Tuttavia, le lezioni del papà non sono andate perse. Pietro ha spiegato alla International Skating Federation, ISU: “Se sei bravo sui rettilinei in pista lunga è più facile essere bravo sui rettilinei della short track, anche se sono più corti si può aumentare la velocità. Inoltre, si impara a pattinare in modo più rilassato guardando la pista lunga".

Oltre al padre, anche il nonno Mario Sighel, è stato un pattinatore di livello nazionale in Italia negli anni '50 e '60. Ma entrambi i fratelli sono grandi fan dell'olandese Sven Kramer, cinque volte atleta Olimpico, che considerano il loro idolo.

Ovviamente si motivano anche l'un l'altra, con Arianna che attribuisce a suo fratello un'enorme influenza nella sua carriera.

"Mi ispira ogni giorno. È uno dei migliori motivatori della mia vita. Cerca sempre di farmi sentire a mio agio con il mio pattinaggio e con le mie gare. A casa mi aiuta anche se sono stressata o preoccupata per qualcosa , come è successo per il COVID", ha detto all'ISU nel 2021.

Nonostante ci sia ancora molto da fare per i due Sighel a Beijing 2022 e anche se hanno già scritto un nuovo capitolo della storia della loro famiglia, i prossimi Giochi Olimpici Invernali saranno a Milano-Cortina 2026.

Anni meravigliosi per la coppia nata a Trento e anche per loro padre, Roberto, che adesso lavora come fotografo per la Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio.

“È davvero molto coinvolto. È il nostro miglior sostegno, il nostro primo tifoso", ha detto Arianna parlando del padre.

Tieniti aggiornato su tutti gli eventi sul nostro Live Blog da Beijing 2022.