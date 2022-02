Quali stelle delle Olimpiadi Invernali potrebbero ritirarsi dopo Beijing 2022?

Shaun White (USA), Snowboard

"Oh, di sicuro, sì!" White ha detto a Rolling Stone Magazine sulle possibilità di ritiro dopo Beijing 2022. Sarà la quinta partecipazione ai Giochi per lui (a 15 anni non si qualificò per Salt Lake City 2002 per una sola posizione). Cercherà di aumentare il bottino da record di tre ori che ha già in cassaforte. L'asso dai capelli rossi, anche noto come Flying Tomato (pomodoro volante), sarà il più vecchio in azione nell'halfpipe nella Repubblica Popolare Cinese.

Le leggende tedesche dello slittino

Lo sport mozzafiato dello slittino smentisce l'idea che solo i giovani siano senza paura. I veterani tedeschi scivoleranno per quelle che potrebbero essere le loro ultime medaglie Olimpiche nel singolo maschile e femminile e nel doppio maschile. Riuscirà Felix Loch, 32 anni, a vincere il suo quarto oro Olimpico? Riuscirà Natalie Geisenberger a conquistare un quinto oro tre giorni dopo il suo 34esimo compleanno? Geisenberger è la slittinista di maggior successo della storia, insieme a Tobias Wendl e Tobias Arlt, entrambi 34 anni. Riuscirà la coppia del doppio a vincere la terza medaglia d'oro consecutiva per la Germania?

Kaillie Humphries (USA), Bob

Con le sue medaglie d'oro Olimpiche del 2010 e 2014 tatuate su ciascuna spalla e il 60% della pelle ricoperta di inchiostro, non è chiaro dove Humphries, 36 anni, potrebbe piazzare un qualsiasi altro tipo di body art dopo Pechino. Dopo aver vinto il bronzo nel 2018, ha dichiarato: "Il bob femminile ha partecipato a cinque Olimpiadi invernali e io sono salita sul podio in tre di queste". Humphries, da poco cittadina statunitense, gareggerà con la frenatrice 39enne Lolo Jones e nel monobob, nuovo evento Olimpico.

Martins Dukurs (LAT), Skeleton

Negli ultimi dieci anni, Dukurs è apparso sul francobollo nazionale della Lettonia, ha vinto la più importante onoreficenza civile, ha portato la bandiera a una cerimonia di apertura Olimpica, ha vinto la maggior parte dei Campionati Mondiali ed Europei di skeleton e si è guadagnato il soprannome di Superman. Ma dopo aver gareggiato in quattro Olimpiadi e aver ottenuto due medaglie d'argento, il 37enne Dukurs punta all'oro in occasione di quelli che potrebbero essere i suoi ultimi Giochi Olimpici Invernali. "Non esiste una formula basata sull'età che significhi che avrai o non avrai successo", ha detto ai giornalisti.

Hilary Knight (USA) e Jocelyne Larocque (CAN), Hockey su ghiaccio

Hilary Knight, 32 anni, e Jocelyne Larocque, 33 anni, giocano rispettivamente per gli Stati Uniti e il Canada da circa un decennio e mezzo. Entrambe hanno vinto l'oro Olimpico, ma l'epica rivalità delle loro squadre (solo una finale Olimpica su sei non ha visto protagoniste entrambe le nazioni) è più cruda per Larocque. Si è scusata per essersi sfilata la medaglia d'argento durante la cerimonia di PyeongChang 2018, spiegando che in quel momento di delusione "la prospettiva era davvero, davvero ristretta". All'età di cinque o sei anni Knight voleva già "partecipare alle Olimpiadi, anche se l'hockey su ghiaccio femminile non c'era ancora". Chi porterà a casa l'oro di Beijing 2022?

Sven Kramer (NED), pattinaggio di velocità

Kramer è già il pattinatore di velocità Olimpico maschile più decorato di tutti i tempi, con nove medaglie guadagnate in quattro Giochi Olimpici Invernali, ma dopo aver raggiunto il punto in cui non riusciva più sollevare la figlia piccola, a maggio è ricorso a un'operazione alla schiena per sostenere la sua ambizioni Olimpiche. Solo due pattinatori nella storia delle Olimpiadi hanno vinto cinque ori. Kramer riuscirà a unirsi a loro?

Charlotte Kalla (SWE), Sci di fondo

Quando Kalla ha recuperato uno svantaggio di 27 secondi portando la squadra svedese all'oro nella staffetta 4x5km a Sochi 2014, l'aeroporto nella sua provincia natale di Norrbotten ha cambiato nome in Kalla Airport poche ore dopo. Kalla, 34 anni, è l'Olimpionica femminile più decorata della Svezia con nove medaglie, di cui tre ori, ma ha combattuto contro una malattia cardiaca per arrivare alla sua quarta edizione dei Giochi. Fortunatamente, trova che l'allenamento “non sia un sacrificio", come ha spiegato. "È qualcosa che amo, qualcosa che cerco, ogni giorno e tutto l'anno".