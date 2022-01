Gli atleti da tenere d'occhio a Beijing 2022 - prima parte

Mikaela Shiffrin (USA), Sci alpino, 26 anni

La Shiffrin è diventata una leggenda sulle piste grazie alle sue performance sul palcoscenico internazionale conquistando oltre 70 vittorie nella Coppa del Mondo di sci alpino. A Beijing ha la possibilità di assicurarsi la terza medaglia d'oro olimpica consecutiva, dopo aver vinto l'oro olimpico a Sochi 2014 nello slalom femminile e nello slalom gigante a PyeongChang 2018.

GettyImages-922813172 Foto di 2018 Getty Images

Hanyu Yuzuru (JPN), Pattinaggio di figura, 27 anni

Hanyu ha vinto la prima delle sue due medaglie d'oro olimpiche a Sochi 2014, dove è diventato il primo uomo a vincere l'oro per il Giappone nel pattinaggio di figura maschile e il primo pattinatore a ottenere oltre 100 punti nell'evento individuale del programma corto maschile. Ha vinto un secondo oro a Pyeongchang 2018, divenendo il primo atleta a conquistare ori consecutivi nel pattinaggio di figura dopo Dick Button a St. Moritz 1948 e Oslo 1952.

GettyImages-919203070 Foto di 2018 Getty Images

Sofia Goggia (ITA), Sci alpino, 29 anni

A scendere ad alta velocità sarà l'italiana Sofia Goggia, che cercherà di vincere l'oro in più discipline ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022. Ha conquistato l'oro nella discesa libera femminile a PyeongChang 2018, e da allora è sempre rimasta ad alti livelli di forma. E se la maggior parte dei suoi successi è arrivata nella sua disciplina principale, la discesa libera femminile, dove ha ottenuto una serie di sette vittorie consecutive, la sua vittoria in Super G nella Coppa del Mondo in Val d'Isere a dicembre dimostra che è pronta per competere per più podi quando i Giochi prenderanno il via il mese prossimo.

GettyImages-921834464 Foto di 2018 Getty Images

Johannes Thingnes Bø (NOR), Biathlon, 29 anni

L'atleta norvegese Johannes Thingnes Bø è candidato a più podi dopo il suo successo olimpico quattro anni fa. Ha vinto l'oro olimpico a PyeongChang 2018 vincendo la 20 km individuale maschile, oltre a due argenti nella staffetta e nella staffetta mista. Dopo aver conquistato la sua terza Sfera di Cristallo lo scorso marzo, la stella del biathlon cercherà di incrementare il suo bottino di medaglie olimpiche a Pechino.

GettyImages-918534440 Foto di 2018 Getty Images

Eileen Gu (CHN), Sci freestyle, 18 anni

Fresca vincitrice della sua prima Sfera di Cristallo nella Coppa del Mondo FIS di Sci Freestyle questo mese, Eileen Gu è arrivata al top al momento giusto. Una delle favorite per l'oro nell'halfpipe femminile di questi Giochi Olimpici Invernali, spera di ripetere - o migliorare - la sua performance in Coppa del Mondo a Beijing 2022.

Eileen Gu Foto di 2020 Getty Images

Mikaël Kingsbury (CAN), Sci freestyle, 29 anni

La nona vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di sci freestyle FIS 2019/20 - la 70esima vittoria in carriera di Kingsbury - ha visto il campione olimpico canadese in carica al top della forma al momento giusto mentre cercherà di difendere l'oro in questi Giochi invernali. Il 29enne ha vinto l'oro nel moguls maschile a PyeongChang 2018 dopo le due medaglie d'argento conquistate a Sochi quattro anni prima.