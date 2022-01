Gli atleti da tenere d'occhio a Beijing 2022: Parte due

Chloe Kim (USA), Snowboard, 21 anni

Dopo essere diventata la donna più giovane a vincere una medaglia d'oro nello snowboard a Pyeongchang 2018 a soli 17 anni, Kim cercherà di difendere il suo titolo olimpico a Beijing. E sarà un'atleta difficile da eguagliare sulle piste, con il calibro e la costanza dimostrati in una carriera già decorata agli X Games e alle Olimpiadi Giovanili di Lillehammer 2016.

Francesco Friedrich (GER), Bob, 31 anni

La Germania è campione in carica nelle gare di bob a quattro e a due e sarà ancora una volta la candidata numero uno alla vittoria dopo che Francesco Friedrich è rimasto imbattuto per l'intero anno solare nel 2021. Il 31enne è stato fondamentale quando la Germania ha vinto il doppio oro a PyeongChang 2018, e attualmente è in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Ester Ledecká (CZE), Sci alpino, 26 anni

A PyeongChang 2018, la Ledecká è diventata la prima donna nella storia delle Olimpiadi invernali a vincere due medaglie d'oro utilizzando due diversi attrezzi (sci e snowboard) e l'unica donna nella storia delle Olimpiadi a vincere l'oro in due discipline separate. La 26enne ha in programma di competere in entrambi gli sport a Beijing 2022 mentre cercherà di difendere i suoi titoli nello slalom gigante parallelo e nel Super G.

Shaun White (USA), Snowboard, 35 anni

Shaun White tornerà nell'halfpipe maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 e ha ritrovato la forma al momento giusto, salendo sul podio alla Coppa del Mondo di Snowboard in Svizzera lo scorso gennaio. Il 35enne rappresenterà gli USA ai Giochi per la quinta volta e difenderà il suo titolo dopo aver completato il suo tris di medaglie d'oro a PyeongChang 2018.

Kamila Valieva (ROC), Pattinaggio di figura, 15 anni

A scivolare sul ghiaccio verso il podio olimpico c'è Kamila Valieva, l'atleta quindicenne che partecipa ai Giochi Olimpici Invernali dopo un'impressionante vittoria nel singolo femminile ai Campionati europei di pattinaggio di figura a Tallinn questo mese. Si presenta a Beijing come favorita per l'oro, avendo recentemente battuto il suo stesso record mondiale con un punteggio di 90,45 nel programma corto, uno dei tre record che detiene dopo aver stabilito i punteggi migliori di 185,29 nel pattinaggio libero e 272,71 nel totale combinato.

Wu Dajing (CHN), Short track, 27 anni

Wu Dajing godrà del vantaggio di gareggiare in casa quando difenderà il titolo dei 500 m maschili a Beijing 2022, dopo aver vinto l'unica medaglia d'oro per la Repubblica popolare cinese a PyeongChang 2018. Il 27enne arriva ai Giochi in ottima forma, avendo vinto l'oro a novembre nello stesso evento alla Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità short track a Dordrecht con il tempo di 39.878.