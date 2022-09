Persico è bronzo mondiale a Wollongong 2022 nella giornata in cui Van Vleuten conquista l'oro col gomito rotto | Risultati prova in linea femminile

Annemiek van Vleuten, cala il poker e ai Campionati del mondo su strada di sabato 24 settembre si corona Campionessa iridata appena tre giorni dopo la frattura al gomito: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a España e Mondiale 2022 per la stratosferica olandese.

Dal rischio di vedere compromessa la sua partecipazione alla gara prediletta, al gradino più alto del podio: la 39enne olandese, oro a cronometro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stata infatti vittima di una brutta caduta appena dopo la rampa di partenza della cronometro a squadre della staffetta mista a di mercoledì 21 settembre.

I dubbi si sono risolti solo ieri quando la stella olandese ha ricevuto il nulla osta dai medici di squadra che le ha permesso di gareggiare nella prova in linea.

Mentre un gruppo di 15 atlete che si stava raggruppando per lo sprint finale della corsa, Van Vleuten ha sferrato uno spettacolare attacco in solitaria per chiudere davanti a tutte i 164.3 km del percorso, in 4:24:25, il crono che le è valso il secondo titolo mondiale in questa gara.

La belga Lotte Kopecky si è intestata la volata del gruppo inseguitore (tra le quali era presente anche un'altra azzurra, Elisa Longo Borghini), mentre Silvia Persico si è presa un grandissimo bronzo.

Una bella prova per la classe 1997 di Cene, talento polivalente con un già un altro bronzo iridato in tasca, conquistato ai Mondiali di ciclocross 2021 di Fayetteville.

Splendido lavoro di squadra per il bronzo mondiale di Silvia Persico

La squadra italiana è stata per lunghi tratti tra le protagoniste della gara, sempre in attacco, con Elena Cecchini a impostare la corsa all'ingresso del circuito a supporto del grande ritmo di Elisa Longo Borghini nel quitetto di testa fino al penultimo giro, grazie al riuscito alternarsi a tirare di Vittoria Guazzini, Cecchini, e al lavoro brillantemente completato da Sofia Bertizzolo e Silvia Zanardi.

Nell'ultima salita si è arenata la Campionessa iridata 2021, Elisa Balsamo, mentre da quel momento in poi è cominciato a ricompattarsi il gruppo grazie anche alle manovre della squadra svizzera. Il finale è della sorprendente Van Vleuten che anticipa la volata all'ultimo km, con Persico brava a resistere sulla scia di Kopecky e a completare il podio per il bronzo.

Le parole di Persico a fine gara

"E' stata una corsa dura. Sulle ulltime due ascese ho sofferto tanto. Sono riuscita a tenere la ruota delle più immediate inseguitrici e una volta riprese le prime non pensavamo certamente al numero di Annemiek, che ha sofferto tanto quanto la sottoscritta in salita. Io la davo indietro.. invece eccola sbucare all'improvviso. Non avevo le gambe per andarle dietro. Per la volata sapevo che Lotte era l'avversaria più pericolosa. Ho preso la sua ruota, ma non sono riuscita a superarla."

Sulla medaglia: "Sicuramente. Ripaga del lavoro fatto da tutta la squadra. E' stato un gruppo fantastico e la prima cosa che ho detto alle mie compagne una volta tagliato il traguardo è stato che mi dispiaceva di non essere riuscita a fare meglio. Per me si tratta della conclusione di una stagione fino ad oggi molto positiva." (federciclismo.it)

LEGGI ANCHE: Assolo azzurro contro il Camerun: 3-0 nella partita d'esordio dell'Italia femminile al Campionato del mondo 2022

Mondiali ciclismo su strada UCI 2022: programma, orari e partenze con gli italiani in gara

Si stima che circa 300.000 spettatori saranno presenti sul percorso, mentre oltre 300 milioni di spettatori in tutto il mondo guarderanno l'evento durante gli otto giorni di competizione.

Ecco il programma degli otto giorni di festival del ciclismo su strada, con l'ora italiana

Domenica 18 Settembre 2022

Cronometro Femminile Elite – 1:35-4:30 ITA · Fidanza Arianna - Team Bikeexchange - Jayco; Guazzini Vittoria - Fiamme Oro/Fdj Nouvelle-Aquitaine F

- Team Bikeexchange - Jayco; - Fiamme Oro/Fdj Nouvelle-Aquitaine F Cronometro Maschile Elite – 5:40-9:00 · Affini Edoardo - Team Jumbo-Visma; Ganna Filippo - Ineos Grenadiers; Sobrero Matteo - Team Bikeexchange – Jayco

Lunedì 19 Settembre 2022

Cronometro Maschile U23 – 5:20-9:00 · Milesi Lorenzo - Development Team Dsm; Piganzoli Davide - Eolo Kometa

Martedì 20 Settembre 2022

Cronometro Femminile Juniores – 1:30-3:05 · Venturelli Federica - Gs Cicli Fiorin; Toniolli Alice - Breganze Millennium

- Gs Cicli Fiorin; - Breganze Millennium Cronometro Maschile Juniores – 5:20-9:00 · Milesi Nicolas - Ciclistica Trevigliese; Favero Renato - Borgomolino

Mercoledì 21 Settembre 2022

Crono-staffetta Mista – 6:20-9:05 · Affini Edoardo - Team Jumbo-Visma; Ganna Filippo - Ineos Grenadiers; Sobrero Matteo - Team Bikeexchange – Jayco; Guazzini Vittoria - Fiamme Oro Fdj; Longo Borghini Elisa - Fiamme Oro - Trek Segafredo; Cecchini Elena - Fiamme Azzurre - Sd Works

Venerdì 23 Settembre 2022

Prova in linea Maschile Juniores – 0:15-3:35 · Belletta Dario - Igor Pool Cantu' 1999 A.S.D.; Gualdi Simone S. C. Cene A. S. D.; Savino Federico - Speedy Bike Work Service; Scalco Matteo - Borgo Molino Rinascita Ormelle; Zordan Giovanni - U.C. Giorgione

- Igor Pool Cantu' 1999 A.S.D.; - Speedy Bike Work Service; - Borgo Molino Rinascita Ormelle; - U.C. Giorgione Prova in linea Maschile U23 – 5:00-9:10 · Buratti Nicolò - Ctf; Busatto Francesco - General Store -Essegibi-F.Lli Curia; De Pretto Davide - Zalf Euromobil Desiree Fior; Marcellusi Martin - Bardiani-Csf-Faizanè; Parisini Nicolò - Team Qhubeka

Sabato 24 Settembre 2022

Prova in linea Femminile Juniores – 0:00-1:50 · Ciabocco Eleonora - Team Di Federico; Pellegrini Francesca - Valcar - Travel & Service; Segato Gaia - Breganze Millenium; Toniolli Alice - Breganze Millenium; Venturelli Federica - Gs Cicli Fiorin Asd

- Team Di Federico; - Valcar - Travel & Service; - Breganze Millenium; - Breganze Millenium; - Gs Cicli Fiorin Asd Prova in linea Femminile Elite – 4:25-9:00 · Balsamo Elisa - Trek-Segafredo; Bastianelli Marta - Fiamme Azzurre/Uae Team Adq; Bertizzolo Sofia - Fiamme Oro/Uae Team Adq; Cecchini Elena - Fiamme Azzurre/Team Sd Worx; Fidanza Arianna - Team Bikeexchange – Jayco; Guazzini Vittoria - Fiamme Oro/Fdj Nouvelle; Longo Borghini Elisa - Fiamme Oro/Trek Segafredo; Paladin Soraya - Canyon Sram Racing; Persico Silvia - Valcar – Travel & Service; Zanardi Silvia - Bepink

Domenica 25 Settembre 2022

Prova in linea Maschile Elite – 2:15-8:50 · Affini Edoardo - Jumbo Visma; Ballerini Davide - Quick Step Alpha Vynil; Bagioli Andrea - Quick Step Alpha Vynil; Battistella Samuele - Astana Qazaqstan; Bettiol Alberto - EF Education Easypost; Conci Nicola - Alpecin Deceuninck Development; Rota Lorenzo - IntermarchE Wanty Gobert; Sobrero Matteo - Bike Exchange Jayco; Trentin Matteo - UAE Emirates; Zana Filippo - Bardiani CSF Faizanè

Un programma più dettagliato e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul Race Hub dei Campionati del mondo su strada UCI 2022 Wollongong

Mondiali ciclismo su strada UCI 2022: come vedere le gare in diretta Tv e streaming

Per conoscere l'elenco delle emittenti ufficiali che trasmettono i Campionati Mondiali su Strada UCI 2022 consulta il sito web dell'UCI (Union Cycliste Internationale).

In Italia le gare saranno trasmesse dalla RAI e da Eurosport.

LEGGI ANCHE: Mondiale di volley femminile 2022: quando gioca l'Italia e dove guardare le partite?