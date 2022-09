L'Italia conquista l'argento mondiale a Wollongong 2022 nella cronostaffetta mista: azzurre super, alla Svizzera l'oro iridato | Risultati 

Nella mattinata italiana del 21 settembre è arrivata un'altra medaglia da Wollongong 2022: nella team relay mista a cronometro il sestetto azzurro composto da Edoardo Affini, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini ed Elena Cecchini si è incoronato argento mondiale, ad appena 2.92 secondi dall'impresa, riuscita invece alla fortissima squadra svizzera trainata dalla grande prestazione degli Stefan, Küng e Bissegger, e di Marlen Reusser, con Mauro Schmid, Elise Chabbey e Nicole Koller a completare il sestetto d'oro (33:47.17).

Sul circuito di 28.2 km della città costiera di Wollongong, a sud di Sydney, la squadra di casa si è aggiudicata il bronzo, con il crono di 34:25.57.

La Germania, campione in carica, si è classificata quarta, ma la giornata si è rivelata particolarmente amara (quinto posto) per la favorita squadra olandese, Campione iridato 2019, con la vincitrice del mondiale femminile a cronometro Ellen van Dijk in formazione.

Bauke Mollema ha avuto un problema con la catena nella frazione maschile, passando il testimone alle donne con 40 secondi di distacco. La campionessa Olimpica Annemiek Van Vleuten è caduta pesantemente pochi secondi dopo la partenza, anche nel suo caso a causa di un problema meccanico (le è esploso un tubolare) e non ha potuto concludere la gara.

Gioia doppia invece per Vittoria Guazzini: dopo la grandissima gara di domenica scorsa che l'ha proclamata Campionessa del mondo U23 nella cronometro individuale femminile, si è messa al collo la seconda medaglia, per sè e per l'Italia, grazie alla prestazione monstre della frazione femminile, con la quale le azzurre sono riuscite a recuperare 7.80 secondi dei 10.72 accumulati dai compagni di squadra nei confronti della Svizzera.

Giovedì 22 settembre sarà giornata di riposo: le competizioni riprenderanno venerdì con le prove in linea.

Mondiali ciclismo su strada UCI 2022: programma, orari e partenze

Si stima che circa 300.000 spettatori saranno presenti sul percorso, mentre oltre 300 milioni di spettatori in tutto il mondo guarderanno l'evento durante gli otto giorni di competizione.

Ecco il programma degli otto giorni di festival del ciclismo su strada, con l'ora italiana

Domenica 18 Settembre 2022

Cronometro Femminile Elite – 1:35-4:30 ITA · Fidanza Arianna - Team Bikeexchange - Jayco; Guazzini Vittoria - Fiamme Oro/Fdj Nouvelle-Aquitaine F

- Team Bikeexchange - Jayco; - Fiamme Oro/Fdj Nouvelle-Aquitaine F Cronometro Maschile Elite – 5:40-9:00 · Affini Edoardo - Team Jumbo-Visma; Ganna Filippo - Ineos Grenadiers; Sobrero Matteo - Team Bikeexchange – Jayco

Lunedì 19 Settembre 2022

Cronometro Maschile U23 – 5:20-9:00 · Milesi Lorenzo - Development Team Dsm; Piganzoli Davide - Eolo Kometa

Martedì 20 Settembre 2022

Cronometro Femminile Juniores – 1:30-3:05 · Venturelli Federica - Gs Cicli Fiorin; Toniolli Alice - Breganze Millennium

- Gs Cicli Fiorin; - Breganze Millennium Cronometro Maschile Juniores – 5:20-9:00 · Milesi Nicolas - Ciclistica Trevigliese; Favero Renato - Borgomolino

Mercoledì 21 Settembre 2022

Crono-staffetta Mista – 6:20-9:05 · Affini Edoardo - Team Jumbo-Visma; Ganna Filippo - Ineos Grenadiers; Sobrero Matteo - Team Bikeexchange – Jayco; Guazzini Vittoria - Fiamme Oro Fdj; Longo Borghini Elisa - Fiamme Oro - Trek Segafredo; Cecchini Elena - Fiamme Azzurre - Sd Works

Venerdì 23 Settembre 2022

Prova in linea Maschile Juniores – 0:15-3:35 · Belletta Dario - Igor Pool Cantu' 1999 A.S.D.; Gualdi Simone S. C. Cene A. S. D.; Savino Federico - Speedy Bike Work Service; Scalco Matteo - Borgo Molino Rinascita Ormelle; Zordan Giovanni - U.C. Giorgione

- Igor Pool Cantu' 1999 A.S.D.; - Speedy Bike Work Service; - Borgo Molino Rinascita Ormelle; - U.C. Giorgione Prova in linea Maschile U23 – 5:00-9:10 · Buratti Nicolò - Ctf; Busatto Francesco - General Store -Essegibi-F.Lli Curia; De Pretto Davide - Zalf Euromobil Desiree Fior; Marcellusi Martin - Bardiani-Csf-Faizanè; Parisini Nicolò - Team Qhubeka

Sabato 24 Settembre 2022

Prova in linea Femminile Juniores – 0:00-1:50 · Ciabocco Eleonora - Team Di Federico; Pellegrini Francesca - Valcar - Travel & Service; Segato Gaia - Breganze Millenium; Toniolli Alice - Breganze Millenium; Venturelli Federica - Gs Cicli Fiorin Asd

- Team Di Federico; - Valcar - Travel & Service; - Breganze Millenium; - Breganze Millenium; - Gs Cicli Fiorin Asd Prova in linea Femminile Elite – 4:25-9:00 · Balsamo Elisa - Trek-Segafredo; Bastianelli Marta - Fiamme Azzurre/Uae Team Adq; Bertizzolo Sofia - Fiamme Oro/Uae Team Adq; Cecchini Elena - Fiamme Azzurre/Team Sd Worx; Fidanza Arianna - Team Bikeexchange – Jayco; Guazzini Vittoria - Fiamme Oro/Fdj Nouvelle; Longo Borghini Elisa - Fiamme Oro/Trek Segafredo; Paladin Soraya - Canyon Sram Racing; Persico Silvia - Valcar – Travel & Service; Zanardi Silvia - Bepink

Domenica 25 Settembre 2022

Prova in linea Maschile Elite – 2:15-8:50 · Affini Edoardo - Jumbo Visma; Ballerini Davide - Quick Step Alpha Vynil; Bagioli Andrea - Quick Step Alpha Vynil; Battistella Samuele - Astana Qazaqstan; Bettiol Alberto - EF Education Easypost; Conci Nicola - Alpecin Deceuninck Development; Rota Lorenzo - IntermarchE Wanty Gobert; Sobrero Matteo - Bike Exchange Jayco; Trentin Matteo - UAE Emirates; Zana Filippo - Bardiani CSF Faizanè

Un programma più dettagliato e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul Race Hub dei Campionati del mondo su strada UCI 2022 Wollongong

Mondiali ciclismo su strada UCI 2022: come vedere le gare in diretta Tv e streaming

Per conoscere l'elenco delle emittenti ufficiali che trasmettono i Campionati Mondiali su Strada UCI 2022 consulta il sito web dell'UCI (Union Cycliste Internationale).

In Italia le gare saranno trasmesse dalla RAI e da Eurosport.

