Vittoria Guazzini, regina del medagliere italiano al Campionato del mondo di ciclismo su strada · Wollongong 2022

Due delle tre medaglie che l'Italia ha portato a casa da Wollongong hanno il suo nome scritto sopra.

Una crono individuale e una staffetta da protagonista, ma anche un contributo maiuscolo nel lavoro di squadra della gara in linea femminile dei Campionati del mondo di ciclismo su strada 2022.

Vittoria Guazzini ha aperto e chiuso le danze dell'esperienza italiana nel Down Under: la ciclista, classe 2000, ha suonato la carica nella giornata inaugurale della rassegna iridata su strada 2022, conquistando un magnifico oro nella cronometro U23 femminile.

Una maglia arcobaleno che vale doppio, se si pensa al valore storico per essere la prima assegnazione di sempre del titolo iridato femminile U23 UCI nella crono.

Qualche giorno dopo, la brillante toscana ha bissato il podio, mancando per soli 2.92 secondi il trono mondiale, insieme ai suoi compagni di squadra - Edoardo Affini, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini ed Elena Cecchini - nella staffetta mista, ancora a cronometro, e mettendosi al collo un argento Élite.

Infine, nella prova su strada, la 22enne azzurra non ha potuto tagliare il traguardo a causa di un problema al cambio, ma si è messa da parte soltanto dopo aver fatto un lavorone, spesso alla guida del gruppo sotto la pioggia battente e, nella parte finale, lanciando le compagne nell'ultimo strappo dei 164 km.

Stagione da incorniciare per un futuro che è già qui

Vittoria Guazzini non è solo una fuoriclasse nella strada, ma anche una pistard eccellente, e a dimostrare la sua pregiata polivalenza - sia in gruppo che individuale - è il palmarès decisamente fitto della ciclista azzurra.

E quest'anno, non è ancora finita: i Campionati del mondo di ciclismo su pista 2022 sono dietro l'angolo e dal 12 al 16 ottobre, potremmo ancora sentire echeggiare il nome di Guazzini nel tondino di Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia. Ma di ritorno dall'Australia, la ciclista azzurra ha messo ben in chiaro le cose: “Poi stacco e mi prendo una bella vacanza!”.

Campionati del mondo su pista

Montichiari 2017 - Ins. a squadre Juniors

Aigle 2018 - Inseg. a squadre Juniors

Aigle 2018 - Americana Juniors: 4ª

Aigle 2018 - Inseg. individuale Juniors

Aigle 2018 - Omnium Juniors

Campionati del mondo su strada

Wollongong 2022 - Cronometro Under-23

Campionati europei su pista

Sangalhos 2017 - Inseg. a squadre Juniores

Aigle 2018 - Americana Juniores

Aigle 2018 - Inseg. individuale Juniores

Aigle 2018 - Omnium Juniores

Aigle 2018 - Inseg. a squadre Under-23

Gand 2019 - Inseg. a squadre Under-23

Fiorenzuola 2020 - Inseg. a squadre Under-23

Plovdiv 2020 - Americana

Anadia 2022 - Inseg. a squadre Under-23

Anadia 2022 - Inseg. individuale Under-23

Campionati europei su strada

Brno 2018 - Cronometro Junior

Trento 2021 - Cronometro Under-23

