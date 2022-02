Pattinaggio di velocità Olimpico, trionfo cinese nei 500m con Gao Tingyu, argento Corea e bronzo Giappone

AllOvale Nazionale di Pechino va in scena la distanza più corta ed esplosiva del pattinaggio di velocità, i 500m maschili, dove non mancano spettacolo e sorprese con l'oro che va a GAO Tingyu (CHN), che, col fantastico crono di 34.32 stabilisce anche il nuovo record Olimpico regalando il primo successo a cinque cerchi al suo paese nella distanza.

Argento per Kyu Min CHA (KOR), 34.39, che conferma il piazzamento di PyeongChang 2018 e bronzo a Wataru MORISHIGE (JPN) 34.49, alla sua prima partecipazione Olimpica. Addirittura quindicesimo il campione Olimpico uscente, Haavard Holmefjord LORENTZEN (NOR) mentre termina appena fuori dal podio, al quarto posto Laurent DUBREUIL (CAN), Campione del mondo in carica.

Per l'Italia non erano molte le ambizioni da medaglia: il primo degli azzurri in classifica è Jeffrey ROSANELLI 19mo, 35.08, seguito da David BOSA, 35.168, 23mo.

Seguono aggiornamenti

IL PODIO OLIMPICO DEI 500M UOMINI

GAO Tingyu (CHN), 34:32 Min Cha Kyu (KOR), 34.39, Wataru Morishige (JPN), 34.49

Tutti i dettagli della gara li trovate qui.

Le prossime gare del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

13 febbraio

21:00 - 21:26 -- Team pursuit uomini - Quarti di finale

21:56 - 22:37 -- 500m donne

15 febbraio

14:30 - 14:42 -- Team pursuit donne - Semifinali

14:52 - 15:04 -- Team pursuit uomini - Semifinali

15:24 - 15:30 -- Team pursuit donne - Finale D

15:30 - 15:36 -- Team pursuit donne - Finale C

15:43 - 15:49 -- Team pursuit uomini - Finale D

15:49 - 15:55 -- Team pursuit uomini - Finale C

16:22 - 16:28 -- Team pursuit donne - Finale B

16:28 - 16:34 -- Team pursuit donne - Finale A

16:41 - 16:47 -- Team pursuit uomini - Finale B

16:47 - 16:53 -- Team pursuit uomini - Finale A

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio

15:00 - 15:30 -- Mass start uomini - Semifinali

15:45 - 16:15 -- Mass start donne - Semifinali

16:30 - 16:45 -- Mass start uomini - Finale

17:00 - 17:15 -- Mass start donne - Finale

