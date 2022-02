Nina Zöggeler: quando lo slittino diventa un affare di famiglia

Se di cognome fai Zöggeler, lo slittino ce l'hai nel sangue.

Nina, 21 anni appena compiuti, è pronta per disputare oggi, 7 febbraio, 2 delle 4 manche del singolo femminile alle Olimpiadi di Beijing 2022.

Insieme ad Andrea Vötter e a Verena Hofer forma la nazionale femminile scelta per partecipare a una rassegna che nelle scorse ore ha visto il loro compagno Dominik Fischnaller salire sul terzo gradino del podio conquistando un magnifico bronzo che mancava da Sochi 2014.

Un risultato, quello di 8 anni fa, centrata proprio dal leggendario Armin Zöggeler, padre di Nina e direttore tecnico del gruppo azzurro.

Sulle orme del padre

"Mi ha detto di godermela e basta. Sono ancora giovane giovane e queste Olimpiadi mi serviranno per questo. Non sento tutta questa pressione su di me. Farò comunque del mio meglio". Queste le dichiarazioni di Nina rilasciate a Olympics.com prima della partenza per l'Asia.

"Devo dire che non lo vedevo come un campione Olimpico. Lo vedo come un padre che sostiene la figlia e quindi è sempre al mio fianco. È il mio eroe".

Lei non è però l'unica della famiglia a essere entrata nel giro della nazionale. La cugina Sandra Robatscher, assente a Pechino, ha infatti centrato un bronzo europeo e una vittoria in Coppa del Mondo con la casacca azzurra.

Anche Nina fa parte del gruppo sportivo dei Carabinieri, proprio come Armin.

Le gare di Nina Zöggeler alle Olimpiadi di Pechino 2022

Ecco quando seguire la giovane slittinista azzurra:

Lun 7 febbraio

19:50 - Singolo femminile - manche 1 e 2

Mar 8 febbraio

19:50 - Singolo femminile - manche 3 e 4

