Come seguire lo slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022

Con gli atleti che raggiungono velocità fino a 154 km/h, lo slittino è considerato lo sport più veloce delle Olimpiadi Invernali.

Ciò significa anche che non mancheranno le emozioni quando la competizione inizierà il 5 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

A sfidarsi sulla nuova pista della Capitale cinese, ci sarà un'affascinante mix di esperienza e talenti emergenti. Attenzione ai plurimedagliati Olimpici tedeschi Felix Loch e Natalie Geisenberger, che saranno insidiati da esordienti di prospettiva come Nina Zoeggeler, la figlia della leggenda italiana Armin Zoeggeler, oggi direttore tecnico della nazionale azzurra di slittino.

Sono quattro medaglie in palio: il singolo maschile, il singolo femminile, il doppio e la staffetta a squadre.

Continuate a leggere per scoprire come funziona ogni evento, il programma, le stelle da tenere d'occhio e il modo migliore per seguire le gare.

Il programma di slittino a Beijing 2022

Singolo maschile e femminile - Nel singolo, gli atleti competono sulla stessa pista, con ogni slittinista che effettua quattro manche in due giorni. Queste sono cronometrate al centesimo di secondo e i tempi vengono sommati. L'atleta col tempo totale più veloce è il vincitore. Le donne partono più in basso degli uomini.

Doppio - La gara di doppio si svolge in un solo giorno, con ogni coppia che si cimenta in due prove. Anche in questo caso, la coppia con il tempo cumulativo più veloce vince l'oro. Le squadre possono essere formate da uomini, donne o miste.

Staffetta a squadre - Specialità relativamente nuova, introdotta nel programma Olimpico a Sochi 2014. La staffetta a squadre coinvolge tre specialità di una stessa nazione: singolo femminile, singolo maschile e doppio. La slitta femminile è la prima a scendere, con l'atleta che colpisce un touchpad sospeso in fondo alla pista che apre il cancello e permette alla slitta successiva (singolo maschile) di iniziare. Il doppio maschile è l'ultimo a gareggiare. Vince la squadra con il tempo più basso dopo che tutte e tre gli equipaggi hanno tagliato il traguardo.

Le star dello slittino da seguire a Beijing 2022

La Germania è la nazione più importante al mondo per lo slittino e punta a una medaglia d'oro in tutti e quattro gli eventi Olimpici.

Il miglior talento femminile germanico è probabilmente la più grande slittinista di tutti i tempi, Natalie Geisenberger. La tedesca è cinque volte medaglia d'oro Olimpica, ma è convinta che Pechino 2022 possa essere la sua più grande sfida, dopo aver saltato la stagione 2019 per il parto.

Ma dovrà essere al top per battere la connazionale Julia Taubitz, Campionessa del mondo in carica, e il prodigio austriaco Madeleine Egle.

Sul versante maschile, i fari saranno puntati su Felix Loch. Il tedesco è tre volte medaglia Olimpica e ha stabilito il record mondiale di la velocità per lo slittino toccando i 153,98 km/h!

La sua ultima apparizione Olimpica non è stata tutta rose e fiori, però. Un errore insolito lo ha visto finire fuori dalle medaglie a PyeongChang 2018 e dare il via a un biennio coronato solo da una manciata di podi in Coppa del Mondo. Ma nel 2020/21 ha riscoperto la sua forma migliore, vincendo nove dei 12 eventi di Coppa del Mondo, e ancora una volta è il grande favorito a Pechino.

Venendo agli altri, è da tenere d'occhio la medaglia d'argento Olimpica, Chris Mazdzer (USA), che sta rientrando da un infortunio, e il connazionale di Loch, Johannes Ludwig.

Il calendario dello slittino a ai Giochi Olimpici di Beijing 2022

Venue: The Yanqing National Sliding Centre

(Tutti gli orari sono in orario locale Pechino, UTC+8)

Sab 5 febbraio

19:10 - Singolo maschile - manche 1 e 2

Dom 6 febbraio

19:30 - Singolo maschile - manche 3 e 4

Lun 7 febbraio

19:50 - Singolo femminile - manche 1 e 2

Mar 8 febbraio

19:50 - Singolo femminile - manche 3 e 4

Mer 9 febbraio

20:20 - Doppio

Gio 10 febbraio

21:30 - Staffetta a squadre

Cose da sapere per la competizione di slittino a Beijing 2022

Lo slittino è lo sport più veloce alle Olimpiadi, e anche uno dei più pericolosi, quindi la prima cosa da apprezzare è la velocità pura degli atleti.

È il più veloce perché i pattini sotto la slitta sono più taglienti che nel bob o nello skeleton, e più difficili da controllare.

"Può anche apparire come se un atleta non stia facendo molto quando lo sport è mostrato in TV, ma è perché stiamo sempre concentrati durante l'azione cercando di essere rilassati - in realtà c'è davvero tanto da fare, ma quando le cose vengono bene, lo spettatore a casa non lo percepisce chiaramente," ha spiegato all'Olympic Channel lo slittinista britannico Adam Rosen, che ha gareggiato in entrambe le edizioni del 2006 e 2010 dei Giochi Olimpici Invernali.

Pur dovendo sopportare 6 G di pressione sulle curve, gli atleti devono rimanere rilassati fisicamente per mantenere la massima velocità possibile, infatti.

Il doppio coinvolge una qualità completamente nuova che si aggiunge al cervello, ai muscoli e al coraggio dei singoli: la chimica. Tenete d'occhio come l'atleta più pesante, spesso dietro per mantenere l'equilibrio, lavora in tandem col compagno di squadra davanti nelle curve.

"Non è proprio come un autobus a due piani che scende, ma è simile", continua Rosen. "Devi essere più preciso e consapevole di dove stai andando perché è molto più facile schiantarsi nei doppi che nei singoli".

Come guardare le gare di slittino alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Pechino 2022 godrà di un'ampia copertura televisiva e digitale.

Le gare dal vivo, i replay e gli highlight di tutti gli sport saranno disponibili tramite piattaforme TV e streaming in collaborazione con le emittenti partner in diverse regioni, e anche sull'Olympic Channel.

Dopo la conclusione dei Giochi, le sessioni complete degli eventi saranno disponibili anche su Olympics.com e i migliori momenti condivisi sugli account dei social media @Olympics.

Per maggiori informazioni sulle modalità di fruizione nella vostra zona, cliccate qui.