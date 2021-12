Grandi rivalità Olimpiche: Natalie Geisenberger vs Dajana Eitberger

La storia Olimpica dello slittino è il riflesso del successo di slittinisti e slittiniste tedeschi. In totale, la squadra tedesca ha vinto 37 medaglie Olimpiche, di cui 18 d'oro. Negli ultimi anni, è stata così dominante che ha conquistato nove delle 11 medaglie di Pyeongchang 2018, Sochi 2014 e Vancouver 2010.

Uno dei motivi di questo successo è l'ascesa di Natalie Geisenberger, diventata una delle più grandi slittiniste di tutti i tempi. La 33enne bavarese ha all'attivo quattro sbalorditive medaglie d'oro Olimpiche, per non dimenticare la medaglia di bronzo vinta ai Giochi di Vancouver 2010, da giovane promessa.

Natalie Geisenberger e Dajana Eitberger a Pyeongchang 2018. Foto di 2018 Getty Images

La grande Geisenberger punterà ancora una volta all'oro nel singolare femminile a Pechino 2022, ma potrebbe incontrare una rivale sul suo cammino: la connazionale Dajana Eitberger.

Anche se il suo curriculum potrebbe non essere altrettanto illustre come quello della compatriota vincitrice dell'oro Olimpico, Eitberger ha deliziato con alcune prestazioni eccellenti, tra cui una medaglia d'argento a Pyeongchang 2018, nel singolare femminile, dove è arrivata seconda solo a Geisenberger.

La sfida Geisenberger vs Eitberger

Nel mondo dello slittino femminile è difficile trovare una favorita diversa da Geisenberger per il titolo a cinque cerchi. Con quattro medaglie d'oro Olimpiche, sei ori ai Campionati europei e nove ai Campionati del mondo, Geisenberger ha vinto tutto ciò che c'era da vincere in questo sport. Tuttavia, la sua incessante fame di eccellenza garantisce che anche a Pechino 2022 arriverà come donna da battere.

Mentre Geisenberger ha dominato lo slittino, la sua connazionale Eitberger, negli ultimi cinque anni, ha dato prova di essere una forte concorrenza. Durante le prime "puntate" della loro rivalità, nella stagione 2014/15, Geisenberger ed Eitberger si sono affrontate in un testa a testa ai Campionati europei, con la prima che cercava di riconquistare il suo titolo e la seconda decisa a creare scompiglio nella competizione.

In una gara memorabile, Eitberger ha battuto la campionessa Olimpica in carica vincendo l'oro per un soffio. Mentre Geisenberger ha registrato un tempo di 1:40.520, Eitberger l'ha superata di un centesimo di secondo (1:40.510), portando a casa la sua prima medaglia d'oro al Campionato europeo.

Tre anni dopo, la coppia era di nuovo in gioco, questa volta sul più grande palcoscenico sportivo esistente: i Giochi Olimpici Invernali. Dopo un'emozionante stagione di Coppa del Mondo 2017/18 in cui Geisenberger è arrivata in cima alla classifica del singolare femminile, tutti gli occhi erano puntati su Eitberger, che cercava di rivendicare la sua prima medaglia d'oro Olimpica.

Geisenberger ha iniziato la gara come tutti si aspettavano, conquistando il primo posto dopo la prima manche. Eitberger, da parte sua, è stata più lenta in uscita dai blocchi ed è stata la settima migliore all'inizio della seconda manche.

In un momento in cui il destino sembrava strizzare l'occhio a Eitberger, Geisenberger ha fatto un errore, dando un barlume di speranza alla "nuova" pretendente. Tuttavia, Eitberger non è riuscita a capitalizzare la sua opportunità e la campionessa in carica si è assicurata la sua seconda medaglia d'oro consecutiva nel singolare femminile, mentre ad Eitberger è toccato l'argento.

Geisenberger punterà alla sua terza medaglia d'oro consecutiva nel singolare femminile, mentre Eitberger è alla ricerca del suo primo titolo Olimpico nel singolare.

La competizione di slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 inizia il 4 febbraio presso la Xiaohaituo Bobsleigh and Luge Track e termina il 10 febbraio 2022.