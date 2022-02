Momento Olimpico del 6 febbraio: lo slittino azzurro torna sul podio con Fischnaller

Slittino: l'Italia torna sul podio, Fischnaller è 3° alle Olimpiadi

Non era nata sotto una buona stella la spedizione azzurra dello slittino alle Olimpiadi di Beijing 2022. La positività al Covid-19 di Kevin Fischnaller aveva infatti creato non poche preoccupazioni all'interno del gruppo italiano. Suo cugino Dominik è però riuscito a evitare il contagio e a partecipare alla due giorni di gare iniziata ieri, sabato 5 febbraio.

Un timore che Dominik è riuscito a trasformare in carica, portando idealmente in pista anche tutta la grinta dello sfortunato Kevin che ha purtroppo dovuto rinunciare alla contesa fin dal principio.

Erano 8 anni che non si vedeva sventolare il tricolore sul podio Olimpico. A Sochi 2014, il "cannibale" Armin Zoeggeler, 6 podi in altrettante rassegne a cinque cerchi e oggi direttore tecnico della nazionale, aveva infatti chiuso la sua carriera ai Giochi con un bronzo. Un metallo conquistato oggi dal suo allievo Dominik Fischnaller, che 4 anni dopo la beffa di PyeongChang 2018, dove rimase giù dal podio per soli 2 millesimi di secondo, scaccia così i fantasmi raccogliendo ufficialmente l'eredità del suo illustre predecessore.

Un terzo posto che proietta l'altoatesino già verso il prossimo obiettivo: Milano Cortina 2026.

LEGGI ANCHE: Come seguire lo slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Dominik Fischnaller: "La medaglia è anche per Kevin"

Le dichiarazioni dei protagonisti rilasciate attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali.

Dominik Fischnaller: “Una grande liberazione per tanti motivi. È stata una settimana veramente difficile quando hanno trovato mio cugino Kevin positivo al coronavirus, perché ho avuto paura come tutta la squadra. Mi è mancato averlo al mio fianco durante la gara, perché con lui posso parlare e mi capisce più di tutti e a lui dedico la medaglia. Due bellissime manches senza errori, anche se la terza sono stato un po’ lento all’arrivo. Nella run decisiva ho messo in pista tutte le energie residue perché mi son detto che avrei preferito arrivare decimo piuttosto che quarto. Nella mia testa quei due millesimi di PyeongChang son sempre stati lì per gli ultimi quattro anni, e adesso finalmente posso lasciarli alle spalle. Zoeggeler sembrava più felice di me? Ovviamente sentiva anche lui tanta pressione. Sappiamo quanto vale una medaglia Olimpica”.

Armin Zoeggeler: “Una medaglia importantissima perché Dominik si è meritato questo risultato. Quattro anni fa è stato veramente sfortunato perché avrebbe avuto la possibilità di salire sul podio e ha lavorato moltissimo, così come tutto il team e i tecnici, per questa gioia che si è veramente meritato. Siamo un bel gruppo, una bella squadra, molto legati e vincere una medaglia da tecnico è molto diverso che farlo da atleta. Lui ha tutto il talento e la capacità di un atleta modello, sono certo potrà fare ancora di più”.

LEGGI ANCHE: Come sarà la staffetta mista a squadre di slittino a Beijing 2022?