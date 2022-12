I Mondiali di calcio FIFA 2022 stanno arrivando al loro momento decisivo.

Delle 32 squadre atterrate a Qatar 2022, solo 16 prenderanno parte alla fase successiva a eliminazione diretta.

La prima Nazionale a qualificarsi agli ottavi è stata la Francia, Campione iridato in carica, ma bisognerà aspettare fino a venerdì 2 dicembre per vedere ufficializzata la lista di tutte le squadre che giocheranno gli ottavi di finale del Campionato del mondo 2022.

Come ci si qualifica alla fase successiva di Qatar 2022?

Delle quattro squadre di ogni girone della fase preliminare, solo le prime due avanzeranno agli ottavi di finale. Il cut viene deciso in base ai punti ottenuti nelle partite giocate.

In caso di parità di punti, il primo criterio che aggiudica la migliore posizione in classifica è la differenza reti complessiva nelle partite giocate contro le altre tre avversarie del girone. Nel caso in cui la parità tra due squadre non si risolva con questo criterio, in questo articolo spieghiamo il regolamento:

Scopri qui sotto la lista aggiornata quotidianamente da Olympics.com con tutte le squadre che si sono già assicurate il pass per gli ottavi e quelle che invece non sono riuscite a passare il turno.