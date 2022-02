Salto con gli sci, la Slovenia vince il primo storico evento a squadre miste a Beijing 2022

Grande impresa della Slovenia al Centro Nazionale di Salto a Zhangjiakou, oggi davvero imbattibile e capace così di vincere il primo evento Olimpico di salto con gli sci a squadre miste.

Il quartetto di saltatori sloveni formato da Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj e Peter Prevc ha accumulato uno score di 1001.5 punti in questa storica prima competizione ai Giochi Olimpici di Beijing 2022. Bogataj ha vinto così a Beijing 2022 la sua seconda medaglia d'oro Olimpica per un totale di 15 allori Olimpici.

Il podio è stato completato dal team ROC (argento, con 890.3 punti) e dal Canada (bronzo, con 844.6), lasciando così il Giappone, l'unica squadra in finale che è stata Campione del mondo in questa disciplina (2013), fuori dal podio. Ma non è stato sufficiente per superare il quarto posto in un evento conclusivo dove il grande assente era la Germania, che non è riuscita a qualificarsi.

Il programma delle prossime gare di salto alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale di Salto a Zhangjiakou

(Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (CET+7)

11 Febbraio

17:45 - 18:30 - Trampolino lungo individuale U turno di prova qualificazione

19:00 - 20:06 - Trampolino lungo individuale U turno qualificazione

12 Febbraio

18:00 - 18:35 - Trampolino lungo individuale U turno di prova qualificazione

19:00 - 19:45 - Trampolino lungo individuale U primo turno

20:00 - 20:33 - Trampolino lungo individuale U finale

14 Febbraio

18:10 - 18:49 - Squadra U turno di prova gara

19:00 - 19:51 - Squadra U primo turno

20:06 - 20:42 - Squadra U finale