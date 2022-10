Le squadre invitate dalla FIVB al Torneo di qualificazione Olimpica di volley femminile, appuntamento cruciale della pallavolo verso Paris 2024 

Nella giornata di oggi, lunedì 17 ottobre, la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) ha diffuso i nomi delle 24 squadre che si sfideranno nell'Olympic Qualifying Tournament (OQT dall'acronimo in inglese del Torneo di qualificazione Olimpica) che deciderà sei delle squadre nazionali che si sfideranno a Parigi 2024.

Le 24 squadre, escluse Francia e Russia, saranno suddivise in tre diversi pool da otto che si sfideranno negli OQT tra settembre e ottobre 2023. Le prime due squadre di ciascun girone guadagneranno la qualificazione diretta ai Giochi.

Il Brasile è in testa alla classifica mondiale (al 17 ottobre 2022) seguito dall'Italia, con la Serbia terza e gli Stati Uniti quarti.

All'altra estremità della classifica, le ultime opportunità della partecipazione all'evento coincidono con il 25° posto della Slovenia e il 26° posto del Perù, entrambe nel cut. La Francia si è qualificata automaticamente per i prossimi Giochi Olimpici come paese ospitante, mentre il NOC della Russia non è considerato idoneo a partecipare in questo momento.

Le Federazioni nazionali dovranno confermare alla FIVB la partecipazione delle proprie squadre all'OQT entro l'inizio di dicembre 2022.

L'Italia della pallavolo femminile al secondo posto in classifica, reduce dal titolo europeo 2021, quello della VNL, e il bronzo iridato 2022

Seguendo un cammino quasi speculare a quello dei colleghi uomini, le giocatrici della Nazionale italiana di volley si godranno l'OQT da una posizione privilegiata, seconda solo al Brasile di Zé Roberto.

La squadra allenata da Davide Mazzanti è reduce da un'annata straordinaria per tutto il movimento dell'Italvolley, che nella fattispecie le ha viste sul gradino più alto del podio del Campionato europeo 2021, lo scorso settembre, e della VNL 2022 lo scorso luglio, mentre hanno conquistato la prima medaglia di bronzo iridata di sempre per i colori italiani.

La nazionale femminile ha dimostrato di essere fra le formazioni più competitive per i titoli internazionali, e Parigi 2024 si inserisce dentro gli obiettivi della cavalcata della squadra capitanata da Miriam Sylla.

Solo per indicare gli ultimi riconoscimenti ai talenti azzurri in ordine di tempo, basti pensare che la stessa capitana è stata inserita nel dream team del Mondiale 2022, insieme alla centrale Anna Danesi. Tuttavia, in tutti i ruoli l'Italia ha dimostrato di avere materiale più che promettente in ottica di partecipazione Olimpica: Paola Egonu ormai indiscutibilmente una opposto di caratura internazionale, Monica De Gennaro continua ad essere una delle libero più decisive dei match, così come Caterina Bosetti, il cui servizio è considerato uno dei più efficienti del circuito. Giocatrici le cui prestazioni hanno regalato statistiche da capogiro, che hanno permesso all'Italia di raggiungere i successi di quest'annata eccezionale e il secondo posto del ranking OQT.

Come fanno le squadre di pallavolo femminile a qualificarsi per Parigi 2024

Sono sei le squadre che possono ottenere la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 attraverso gli OQT, con le 24 squadre divise in tre pool da otto. Le prime due squadre di ogni girone guadagneranno la qualificazione diretta alla competizione di pallavolo femminile a 12 squadre di Parigi 2024.

Come paese ospitante, la Francia si è già assicurata un posto ai Giochi. I cinque posti Olimpici rimanenti saranno assegnati alle prime cinque squadre della classifica mondiale FIVB al termine della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) 2024 nel seguente ordine di priorità:

La/le squadra/e di un continente/i senza una squadra qualificata Le migliori squadre non ancora qualificate

Il Giappone è la prima squadra invitata ad essere confermato per l'OQT. Con il torneo femminile in programma dal 16 al 24 settembre 2023 e quello maschile dal 30 settembre all'8 ottobre 2023, il sorteggio per l'OQT si svolgerà il 19 dicembre 2022.

Squadre invitate a partecipare al Torneo di qualificazione olimpica di pallavolo femminile

Nota: le Federazioni nazionali dovranno confermare alla FIVB la partecipazione delle loro squadre al torneo Olimpico entro l'inizio di dicembre 2022.

Brasile Italia Serbia Stati Uniti d'America Repubblica Popolare Cinese Giappone Tacchino Russia (non idonea a partecipare all'OQT) Repubblica Dominicana Polonia Belgio Olanda Germania Canada Tailandia Bulgaria Portorico Repubblica Ceca Colombia Messico Francia (già qualificata a Parigi 2024 come host, quindi non parteciperà all'OQT) Argentina Repubblica di Corea Ucraina Slovenia Perù

