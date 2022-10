Volley femminile · L'Italia schianta le campionesse Olimpiche degli USA 3-0 e conquista il primo bronzo iridato della storia. Sylla e Danesi nel dream team mondiale

Si chiude con una medaglia di bronzo, necessaria e di carattere, il lungo soggiorno della squadra italiana in Olanda per la partecipazione al Campionato del mondo di pallavolo di Polonia e Paesi Bassi 2022.

In quel di Apeldoorn, nel pomeriggio del 15 ottobre "non era la finale che si voleva giocare", come ha ripetuto spesso il ct Davide Mazzanti dopo la pesante sconfitta col Brasile in semifinale, ma è stata una partita in cui la compagine capitanata da Miriam Sylla è riuscita a rendere onore alle qualità, al percorso mondiale e alla grande stagione (impreziosita dal titolo della VNL di luglio) dell'Italvolley.

USA sentenziati per 3-0 (25-20, 25-15, 27-25), con dominio assoluto dell'Italia nei primi due set e un terzo parziale più complicato nella seconda parte, che ha reso più roboante l'esplosione di gioia dell'ultimo punto finale, quello del 27-25, che ha messo le azzurre - per la prima volta nella storia - sul terzo gradino di un podio mondiale.

Italia - USA 3-0: sintesi della partita

Per l'ultimo galà del torneo iridato, il ct azzurro Davide Mazzanti schiera Alessia Orro palleggiatrice, opposto Paola Egonu, schiacciatrici Caterina Bosetti e Miriam Sylla, centrali Marina Lubian e Anna Danesi, e libero Monica De Gennaro.

L'Italia esprime una gran prova di forza nel primo set dove riesce a rimontare il 13-9 delle rivali grazie alla crescita del muro sull'attacco USA. Ci pensa Egonu a guidare la cavalcata verso la conquista del parziale di avvio per 25-20.

Il secondo set inizia con la stessa risolutezza del precedente, con Bosetti interprete di una grande gara in attacco, con tante variazioni in repertorio. Le azzurre conquistano facile il +7, viatico alla zona set point, con le statunitensi incapaci di rompere l'inerzia azzura: Lubian chiude con due ace consecutivi un set sul velluto per l'Italia: 22-15.

La terza frazione vede la squadra a stelle e strisce più combattiva, sempre sul punto a punto nell'avvio (7-7) e provando la fuga: 17-20 USA.

Le azzurre faticano a tornare in vantaggio ma non mollano un centimetro. Si arriva al 20-24 e la scintilla della squadra italiana annulla 4 palle set per gli Stati Uniti, con un attacco potente di Egonu che capovolge il set point delle statunitensi, trasformandolo in un match point Italia: Sylla in battuta serve l'ultima giocata, Danesi si fa trovare pronta per il contrattacco e la chiude col suo muro (27-25), ormai un marchio di fabbrica - sulla medaglia di bronzo iridata.

I premi individuali delle migliori giocatrici del torneo: Miriam Sylla e Anna Danesi nel dream team del Mondiale di volley 2022, Boskovic MVP

Gabi | Miglior schiacciatrice

Miriam Sylla | Miglior schiacciatrice

Carol | Miglior centrale

Anna Danesi | Miglior centrale

Teodora Pusic | Miglior libero

Bojana Drca | Miglior palleggiatrice

Tijana Boskovic | Miglior opposto

Tijana Boskovic | MVP

Anna Danesi Foto di VolleyballWorld.com

Risultati delle finali per le medaglie - Campionato del mondo di volley 2022

Finale 3°- 4° posto · Italia-USA 3-0 (25-20, 25-15, 27-25)

Finale 1°- 2° posto ·Brasile-Serbia 0-3 (24-26, 22-25, 17-25)

Podio Mondiale di pallavolo femminile 2022

Serbia Brasile Italia

Risultati e programma della fase finale del Campionato del mondo di volley femminile 2022

Quarti di Finale - 11 ottobre (doppia sede)

Ore 17:00 ad Apeldoorn (Paesi Bassi): Italia – Cina 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17)

Ore 17:00 a Gliwice (Polonia): Stati Uniti – Turchia 3-0 (25-22, 25-15, 25-20)

Ore 20:00 ad Apeldoorn (Paesi Bassi): Brasile – Giappone 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 27-25, 15-13)

Ore 20:00 a Gliwice (Polonia): Serbia – Polonia 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 24-26, 16-14)

Semifinali (doppia sede)

12 ottobre ore 20.30 (Gliwice) USA - Serbia 1-3

13 ottobre ore 20.00 (Apeldoorn) Italia - Brasile 1-3

Finali · Apeldoorn, 15 ottobre

ore 16:00: Finale 3°-4° posto USA - ITALIA 0-3

ore 20:00: Finalissima 1° -2° posto SERBIA - BRASILE 3-0

Le giocatrici della Nazionale italiana di pallavolo femminile al Mondiale 2022

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.