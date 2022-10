La lista delle squadre confermate per il Torneo di qualificazione Olimpica di volley maschile: al via il cammino della pallavolo verso Paris 2024 

La Fédération Internationale de Volleyball ha reso noti i nomi delle 24 squadre invitate a partecipare ai Tornei di qualificazione Olimpica (OQT) maschili per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Le squadre classificate dal primo al quarto posto della classifica mondiale si sfideranno negli OQT dal 30 settembre all'8 ottobre 2023, con in palio la qualificazione a cinque cerchi. Sei squadre si qualificheranno direttamente per Parigi 2024 dall'OQT.

La Polonia è la prima squadra classificata al 12 settembre 2022, mentre l'Italia, neo-campione del mondo, è salita al secondo posto, davanti alla Francia, paese ospitante, e al Brasile, potenza sudamericana che ha vinto il bronzo ai Campionati del mondo.

La Repubblica Popolare Cinese (26°) e il Qatar (25°), che erano presenti ai Campionati del Mondo, non riusciranno a superare il cut, mentre la Finlandia si aggiudicherà il 24° e ultimo posto per il Torneo di Qualificazione Olimpica del 2023.

Le Federazioni nazionali dovranno confermare alla FIVB la partecipazione delle loro squadre all'OQT entro l'inizio di dicembre 2022.

La squadra italiana al secondo posto del ranking, dopo un'annata 2021/2022 pirotecnica

L'Italia si gode il secondo posto di questa classifica dall'alto di una stagione semplicemente incredibile: 2021 sigillato dalla vittoria del titolo continentale e un 2022 terminato in bellezza con la grandissima vittoria del Mondiale 2022.

Il progetto del ct azzurro Ferdinando de Giorgi conta su giocatori giovanissimi che hanno dimostrato una solidità impressionante già nel primo anno Olimpico post-Tokyo 2020, riuscendo a esprimere il talento individuale dentro una macchina minuziosamente oleata e compatta in termini di squadra.

Simone Giannelli, regista e capitano del'Italvolley maschile, è stato votato MVP e miglior palleggiatore del dream team del Campionato del mondo 2022, condividendo i premi individuali del torneo iridato con i compagni di squadra* Fabio Balaso e Gianluca Galassi, considerati - rispettivamente - miglior libero e miglior centrale della rassegna.

Tuttavia è il grande potenziale del roster a far sognare gli appassionati italiani di pallavolo in vista degli appuntamenti cruciali per la qualificazione a Parigi 2024: Yuri Romanò e Roberto Russo, solo per citare alcuni degli altri protagonisti della stagione internazionale, hanno 25 anni, Daniele Lavia, 22, mentre si guarda con con molta speranza ed emozione alla crescita del diciottenne Alessandro Bovolenta, Campione europeo 2022 con l'U20, figlio dell'indimenticabile Vigor.

Come fanno le squadre di pallavolo maschile a qualificarsi per Parigi 2024

Il torneo di qualificazione Olimpica di pallavolo maschile metterà in palio sei posti per Parigi 2024, con le 24 squadre in gara divise in tre pool da otto. Le prime due classificate di ogni pool al termine della competizione si guadagneranno la qualificazione ai Giochi Olimpici.

Il torneo Olimpico di Parigi 2024 vedrà la partecipazione di 12 squadre maschili.

La Francia, in qualità di paese ospitante, si è già assicurata un posto ai Giochi. I cinque posti Olimpici rimanenti saranno assegnati alle prime cinque squadre della classifica mondiale FIVB al termine della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) 2024 nel seguente ordine di priorità:

La squadra o le squadre di un continente senza squadra qualificata La/e squadra/e migliore/i non ancora qualificata/e

Il Giappone è la prima squadra invitata ad essere confermato per l'OQT. Con il torneo femminile in programma dal 16 al 24 settembre 2023 e quello maschile dal 30 settembre all'8 ottobre 2023, il sorteggio per l'OQT si svolgerà il 19 dicembre 2022.

Squadre invitate a partecipare al Torneo di qualificazione olimpica di pallavolo maschile

Nota: le Federazioni nazionali dovranno confermare alla FIVB la partecipazione delle loro squadre al torneo Olimpico entro l'inizio di dicembre 2022.

Polonia Italia Francia (già qualificata a Parigi 2024 come padrone di casa). Brasile Russia (non idonea a partecipare all'OQT) USA Giappone Argentina Slovenia Repubblica Islamica dell'Iran Serbia Cuba Paesi Bassi Turchia Canada Ucraina Germania Messico Tunisia Egitto Belgio Repubblica Ceca Bulgaria Finlandia

In base alla classifica FIVB del 12 settembre 2022. Consulta la classifica completa della FIVB qui.