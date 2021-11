A Lech riparte la Coppa del Mondo di sci con un parallelo: out Shiffrin, Vlhova e Odermatt, in gara gli azzurri Bassino e De Aliprandini

Alcune grandi star del Circo Bianco, come Mikaela Shiffrin (USA), vincitrice all'esordio nel gigante di Soelden, e Petra Vlhova (SVK), hanno dato forfait al secondo appuntamento della stagione, lo slalom parallelo che si disputerà sulle nevi di Lech-Zürsh (AUT) questo weekend. Sabato 13 novembre andranno in scena le donne, domenica 14 gli uomini.

L'americana ha dovuto dare forfait all'ultimo per problemi fisici mentre la Vlhova e altre atlete di punta, come la francese Tessa Worley, hanno preferito non partecipare per preparare al meglio l'imminente trasferta americana.

Fari puntati quindi su Lara Gut Behrami, terza qui l'anno scorso e seconda a Soelden a fine ottobre, che guiderà la delegazione elvetica.

Quello di Lech sarà l'unico evento di parallelo in tutta la stagione, a parte quello in programma durante i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022. L'evento prevede una fase di qualificazione alla mattina e le finali nel tardo pomeriggio, con il format che si basa su manche a eliminazione diretta in cui gli atleti si sfidano su due tracciati paralleli.

In campo maschile piange l'Austria, con Marco Schwarz fuori probabilmente fino a Natale per un infortunio alla caviglia, mentre peggio è andata al suo compagna di squadra Roland Leitinger, che dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio dovrà saltare tutta la stagione.

Alexis Pinturault, vincitore della Sfera di cristallo generale 2020/21, sarà invece regolarmente al cancelletto per cercare di ripetere la vittoria dello scorso anno. Al via anche il norvegese Henrik Kristoffersen, arrivato secondo nello slalom parallelo dell'anno scorso. Assenti invece il Campione del Mondo di gigante e parallelo, Mathieu Faivre, per un problema alla caviglia occorso in allenamento, così come lo svizzero Marco Odermatt, uscito vittorioso dal primo gigante di stagione a Soelden e non convocato.

L'Italia è guidata dai due alfieri Marta Bassino (campionessa mondiale in carica di parallelo, quinta qui l'anno scorso) e Luca De Aliprandini, quest'ultimo reduce da un buon 8vo posto a Soelden nonostante una forma fisica non al 100%.

Con Bassino e De Aliprandini, dieci azzurri

Sono dieci gli atleti convocati per il parallelo di Lech: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Simon Maurberger e Alex Vinatzer fra gli uomini e Marta Bassino, Sophie Mathiou, Anita Gulli e Roberta Midali fra le donne, a cui si aggiunge la debuttante Celina Haller.

Le qualificazioni per la gara femminile sono previste per le ore 10.00, mentre le finali avranno inizio a partire dalle ore 17.00. La prova maschile prevede la qualificazione alle ore 10 e invece le fasi finali per le 16:00.

Slalom parallelo a squadre miste a Beijing 2022

La differenza tra lo slalom parallelo di questo fine settimana in Austria e l'evento Olimpico a Beijing 2022, è che il format prevede squadre miste in Cina, con le diverse nazioni una contro l'altra.

Quattro sciatori di ogni paese - due uomini e due donne - devono affrontare quattro omologhi di un altro paese in ogni turno, con un punto in palio per ogni vittoria. Se dopo quattro manche entrambe le squadre hanno lo stesso numero di punti, quindi 2-2, allora la squadra con il miglior tempo complessivo vince.

L'evento inizia con gli ottavi di finale prima dei quarti, delle semifinali e della finale.

Lo slalom parallelo per lo sci alpino ha debuttato a PyeongChang 2018, con l'evento che si è rivelato assai popolare grazie al fatto che gli sciatori si "affrontano" l'uno contro l'altro in un duello che si svolge su due tracciati di gara identici, l'uno accanto all'altro sulla stessa pista.

Spettatori e spettatori possono vedere immediatamente il vincitore e il perdente - e le loro reazioni -, con emozioni particolarmente intense nelle ultime fasi della competizione a eliminazione diretta.

Il formato è anche una sfida diversa per gli sciatori: riusciranno a concentrarsi solo sulla gara o si faranno distrarre dall'avversario?

Con la gara di slalom parallelo a squadre miste l'ultimo evento di sci alpino di Beijing 2022, anche la stanchezza diventa un fattore, quindi tutto può succedere - e spesso succede.