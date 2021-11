Grandi rivalità: l’epica sfida Girardelli-Zurbriggen che infiammò il Circo Bianco negli Ottanta

Negli anni '80, l'accesa rivalità tra Marc Girardelli e Pirmin Zurbriggen ha cambiato pelle allo sci alpino. Dopo che questa formidabile coppia di sciatori ha dominato la Coppa del Mondo FIS per molte stagioni, il "Circo Bianco" non fu più lo stesso...

Una rivalità senza precedenti

Prima dell’era di Marcel Hirscher (AUT), unico sciatore capace di vincere otto Sfere di cristallo generali di fila tra il 2012 e il 2019, la Coppa del Mondo maschile di sci aveva vissuto epoche segnate da splendidi dominatori, come Gustavo Thoeni (ITA), Ingmar Stenmark (SWE) e Phil Mahre (USA), capaci di imporre la loro legge per più stagioni di fila (3 lo svedese e l’americano, 4 l’italiano ma con una pausa tra la terza e la quarta) nei Settanta.

Ma ciò che accadde negli Ottanta è probabilmente irripetibile. Tra il 1984 e il 1991, infatti, si accese una rivalità leggendaria capace di rendere il Circo Bianco un affaire esclusivo per due soli atleti: l’austriaco naturalizzato lussemburghese Marc Girardelli e lo svizzero Pirmin Zurbriggen.

Anni roventi per lo sci mondiale, con i coetanei Marc Girardelli e Pirmin Zurbriggen (entrambi sono nati nel 1963) che si sono spartiti tutto ciò che c’era da vincere: 9 coppe del mondo assolute (5 il lussemburghese, 4 lo svizzero) e 14 di specialità (8 a 6 per Zurbriggen).

E poi, 8 titoli Mondiali (4 a testa) finendo sul podio per 21 volte (12 a 9 per Girardelli).

Impressionante il numero di gare vinte in Coppa del mondo, 86 in totale (46 a 40 per Marc).

La nota stonata? Le Olimpiadi: Girardelli ha raccolto solo due argenti, mentre Zurbriggen un oro in discesa nel 1988 e un bronzo in gigante nella stessa edizione. Per gli altri rimasero solo le briciole.

Pirmin Zurbriggen (SUI) in azione nella discesa di Coppa del Mondo FIS a Crans Montana nel 1987. Foto di 2014 Getty Images

"Lo svizzero più famoso dopo Guglielmo Tell"

La battuta è proprio di Marc Girardelli, un carattere più estroverso del vallese Pirmin Zurbriggen, abituato invece a far parlare solo gli sci e i podi.

“Penso che Pirmin sia lo svizzero più celebre dai tempi di Guglielmo Tell” disse in un’intervista il il nativo di Lustenau, animato da una determinazione ferrea. Estromesso dalla federazione austriaca per disaccordi sui metodi di allenamento, Marc si allenò da solo passando alla Federazione del Lussemburgo.

Anni duri in cui dovette contare solo su di sé fidandosi ciecamente del padre. Ma più che il rivale svizzero, il vero avversario di Girardelli furono gli infortuni: se ne contano quasi venti in carriera, anche se non gli impedirono di vincere tutto, guastando in parte le ambizioni del taciturno Zurbriggen, che aveva vinto la sua prima Coppa del Mondo nel 1984, la seconda per la Svizzera dai tempi della prima, mitica, di Peter Lüscher.

Il regno dei polivalenti

La rivalità esplode definitivamente ai Mondiali di Bormio 1985, con l’arrembante Marc che prova insidiare la nuova star Pirmin, che aveva già vinto la prima Sfera generale l’anno precedente davanti a Stenmark.

Lo svizzero, in Valtellina vince discesa e combinata mentre è secondo in gigante, gara in cui precede proprio il lussemburghese, che però ottiene l’argento in slalom.

Il botto Girardelli lo riserva per la Coppa, vincendola con undici successi in diverse specialità, l’unica Coppa del Mondo di slalom gigante della sua carriera e la seconda Coppa di slalom speciale. Era nato un grande polivalente, forse il più grande della storia dello sci.

Zurbriggen, infatti, eccelleva in gigante e nella velocità, mentre Girardelli, fortissimo in slalom all’inizio, seppe diventare anche un sublime discesista al punto da vincere le due tappe iconiche del Circo Bianco: Kitzbuhel e Wengen, trionfando così nella Coppa di specialità.

Battaglia tra titani

Deciso a riprendersi lo scettro, il nativo di Saas Almagell dovette subire la legge di Girardelli nel 1985/86, ma forte di una volontà di rivalsa assoluta, tornò a imporsi nella classifica generale per due anni di fila (1987-89), grazie anche a una brutta caduta di Marc in discesa a Laax, evento che ne pregiudicherà il rendimento.

Furono gli anni d’oro di Pirmin, che nell’arco di due stagioni mise insieme 25 podi, impreziositi dall’unico oro Olimpico, in discesa a Calgary 1988, dove batté il connazionale Peter Mueller per una fantastica doppietta rossocrociata.

Delude invece Girardelli, che in Canada non andò oltre il nono posto in discesa e il ventesimo in gigante, finendo fuori nel super-g. Nel 1988/89 Girardelli mise invece a segno il suo capolavoro: a gennaio seppe vincere sei volte in nove giorni in tutte le specialità, mettendo le mani virtualmente sulla Sfera.

La stagione seguente vede l’ultimo acuto in Coppa di Zurbriggen, che con nove podi (sei vittorie tra le quali altre due classiche: la discesa della Saslong in Gardena e, per la terza volta, la combinata dell’Hahnenkamm a Kitzbühel) vinse la sua quarta e ultima Sfera di cristallo.

Marc Girardelli, argento nel gigante Olimpico di Albertville 1992.

Verso il record

Zurbriggen, però, quell’anno era stato favorito da uno degli infortuni più duri patiti dal rivale. Il 12 dicembre 1989 sulla Kandahar Banchetta di Sestriere, infatti, Marc cadde rovinosamente in super-g procurandosi una lesione a un rene con emorragia interna: stagione finita.

Game over definitivo? Manco per idea. Nel 1990/91, Girardelli, a quel punto orfano dell’amico-rivale Zurbriggen che si era ritirato, seppe resistere alla sfida del giovane Alberto Tomba, e alla fine vinse la sua quarta Coppa del Mondo.

Spinto dalla motivazione di vincere l’agognato oro Olimpico, Marc ormai veterano, restò nel Circo Bianco per altre 6 stagioni, fallendo ancora una volta l’appuntamento con il metallo pregiato ad Albertville 1992 e Lillehammer 1994, ma centrando l’incredibile vittoria della quinta Sfera di cristallo nel 1993: record assoluto prima dell’avvento del cannibale austriaco Marcel Hirscher.