La staffetta Olimpica di Beijing 2022 visita il Palazzo d'Estate nel suo viaggio verso la Cerimonia di Apertura

Poche ore prima del suo arrivo allo Stadio Nazionale per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 che avrà luogo alle 20:00 (CST, le 13 ora italiana) il 4 febbraio, la staffetta della torcia Olimpica è passata attraverso gli edifici storici e i siti del patrimonio mondiale, tra cui il Palazzo d'Estate.

Tra i tedofori odierni c’era Ding Ning, Campionessa del mondo di tennis da tavolo femminile in singolo (2011 e 2015), nonché medaglia d'oro a Rio 2016, che si è espressa con entusiasmo sui prossimi Giochi Olimpici Invernali.

"Le Olimpiadi sono una piattaforma internazionale per promuovere la comunicazione e l'amicizia. Spero che gli atleti si esibiscano al meglio e si godano la competizione, e che più persone sentano il fascino dello sport e lo splendore dei Giochi", ha detto.

Il Palazzo d'Estate, che è stato costruito durante la dinastia Qing, è stato visitato da un discreto numero di tedofori VIP tra cui Chi Xiaoqiu, attore principale della compagnia teatrale Jingju di Pechino; Pu Cunxin, presidente della China Theatre Association, così come da Fan Di'an, un esperto di cultura e arte dei Giochi Olimpici Invernali, presidente della China Artist Association e della Central Academy of Fine Arts.

Durante la giornata, i residenti locali, tra cui la Haidian Tai Chi Association che in passato ha dato luogo a un’esibizione durante le Cerimonie di Apertura e Chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Beijing 2008, hanno celebrato la cultura tradizionale cinese mettendo in scena spettacoli di Taijiquan, Tai Chi Fan e “diabolo”.

Più tardi in giornata, la torcia arriverà allo Stadio Nazionale – noto anche come il Nido d'Uccello – a Pechino, dove i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 saranno dichiarati aperti in uno show con 3.000 artisti, quasi tutti adolescenti.

La Cerimonia di Apertura sarà diretta dal tre volte candidato all'Oscar Zhang Yimou, che ha avuto lo stesso ruolo durante le Cerimonie di Apertura e Chiusura dei Giochi del 2008.