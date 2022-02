La staffetta della torcia Olimpica di Beijing 2022 lungo la Grande Muraglia cinese

La seconda giornata della staffetta della torcia Olimpica è iniziata la mattina del 3 febbraio, con circa 40 tedofori che hanno portato la fiamma lungo la parte più visitata della Grande Muraglia cinese, denominata Badaling, lunga 1,47 km.

Tra i tedofori c'era Ma Long, cinque volte medaglia d'oro Olimpica di tennis tavolo maschile, convinto sostenitore che i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 faranno innamorare ancora più persone degli sport invernali, motivando ad affinare la mente e il corpo attraverso lo sport, e a sfidare costantemente se stessi.

Wu Jingyu, due volte medaglia d'oro Olimpica e vicepresidentessa della China Taekwondo Association, ha parlato con entusiasmo dei prossimi Giochi che inizieranno ufficialmente il 4 febbraio, a Pechino.

“Come partecipante ai due Giochi Olimpici di Pechino, sono orgogliosa del mio paese. Mi godrò i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 come cittadina di Pechino", ha detto.

Altri importanti tedofori presenti a Badaling sono stati l'attore Jackie Chan; Pang Qing, medaglia d'argento a coppie di pattinaggio artistico a Vancouver 2010, e Yang Qian che ha vinto medaglie d'oro - sia negli eventi individuali che a squadre miste - nella carabina 10m ad aria compressa, ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

La staffetta della torcia Olimpica ha anche visitato l'Esposizione Internazionale dell'uva, con circa 50 tedofori che hanno trasportato la fiamma lungo 2,47 km, nel distretto di Yanqing.

Nell’arco della giornata, gli abitanti del posto hanno sventolato festoni colorati e organizzato uno spettacolo di danza, mentre alcuni pattinatori hanno festeggiato il passaggio della fiamma muniti di lanterne.

Dopo la sua esibizione, una giovane ballerina ha spiegato quanto sia importante per lei far parte di questa storica staffetta: "La torcia è come un messaggero che porta sia la fiamma che lo spirito Olimpico", ha detto. "Mi sento profondamente onorata di essere parte di tutto questo e di essere cinese!"

Xu Jianxi, segretario del partito e a capo del Comitato del villaggio di Xidazhuangke, nell'area della città di Zhangshanying, ha dichiarato: “È un grande onore essere un tedoforo. Come segretario di partito di un villaggio nella zona di Yanqing, ho fatto anni di sforzi insieme a molti abitanti del villaggio per dare il benvenuto ai Giochi. Ora ci siamo!"

L'ultima tappa della staffetta della torcia Olimpica si svolgerà domani, il fatidico giorno della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, che inizierà alle 20:00 ora locale, presso lo Stadio Nazionale della capitale.