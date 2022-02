La staffetta della torcia Olimpica inizia a Pechino con una cerimonia

"Salute Gioia Energia" ('Health-Joy-Energy') è il motto della staffetta iniziata il 2 febbraio con una cerimonia presso l'Olympic Forest Park di Pechino, in presenza di più di 300 atleti, studenti, volontari e residenti della comunità.

La staffetta della torcia Olimpica dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 è stata lanciata alle 9:00 di questa mattina - 2 febbraio -durante una cerimonia al Beijing Olympic Forest Park. La staffetta, il cui motto è "Hope-Joy-Energy" (Salute Gioia Energia), si svolgerà nell'arco di tre giorni, con circa 1.200 tedofori che porteranno la fiamma prima che il calderone principale venga acceso presso lo Stadio Nazionale, il 4 febbraio.

Han Zheng, capo del Gruppo Direttivo per i Preparativi dei 24° Giochi Olimpici Invernali, membro del Comitato Permanente dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e vice premier del Consiglio di Stato, ha acceso il calderone Olimpico per annunciare l'inizio della staffetta. Ha poi consegnato la torcia al primo tedoforo, Luo Zhihuan, 80 anni, ex pattinatore di velocità e primo Campione del mondo di sport invernali della Repubblica Popolare Cinese.

Durante la cerimonia, è stato tenuto un discorso da Cai Qi, Presidente del Comitato Organizzatore di Beijing 2022, membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e Segretario del Comitato Municipale del PCC di Pechino.

“La fiamma Olimpica, simbolo di luce, solidarietà, pace e amicizia, accenderà la fiaccola dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, aggiungerà il suo splendore a Pechino, la città ospitante sia dei Giochi Olimpici Estivi che Invernali, e scriverà un nuovo capitolo del Movimento Olimpico”, ha dichiarato Cai Qi.

Luo Zhihuan (1941), Campione del mondo di pattinaggio di velocità Foto di 2022 Getty Images

Il Presidente del CIO Thomas Bach ha inviato un videomessaggio in cui ha sottolineato il significato storico dei Giochi che inizieranno, ufficialmente, a Pechino il 4 febbraio.

"La fiamma Olimpica mostrerà a tutti che Pechino è pronta a fare la storia, diventando la prima città in assoluto a ospitare sia l'edizione estiva che invernale dei Giochi Olimpici. Questo è il messaggio senza tempo che la fiamma Olimpica invierà dalla Cina al mondo: noi possiamo andare più veloci, possiamo puntare più in alto, possiamo diventare più forti, solo se stiamo uniti", ha detto Bach.

I tedofori hanno un'età compresa tra i 14 e gli 86 anni, ognuno di estrazione culturale e professionale differente, come l'ex giocatore NBA e ora presidente della Chinese Basketball Association, Yao Ming.

Dopo la cerimonia, Luo ha spiegato in maniera toccante cosa significasse per lui portare la fiamma Olimpica, dicendo: “Oggi il mio sogno si avvera. Ho portato la fiamma Olimpica come rappresentante della prima generazione di atleti cinesi di sport invernali.

"Non ho potuto partecipare ai Giochi Olimpici Invernali quando ero al culmine, come atleta. È un rimpianto. Quest'anno ho la possibilità di trasmettere lo spirito combattivo della vecchia generazione di atleti nel mio paese d'origine".