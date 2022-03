Giornata internazionale della donna 2022 – A tu per tu con Sini Pyy: la Paralimpica di Beijing 2022 che cambia il volto della sostenibilità su due fronti

Per la sciatrice nordica Paralimpica di Beijing 2022 Sini Pyy, la difesa della sostenibilità non si ferma mai.

I diritti dei disabili, l'uguaglianza di genere e il cambiamento climatico - la 29enne finlandese sta usando il suo status di para atleta per un mondo migliore e più equo.

In linea con il tema della Giornata Internazionale della Donna (IWD) di quest'anno "l'uguaglianza di genere oggi per un domani sostenibile", scopriamo chi è la straordinaria donna che lotta per il clima e un futuro più sostenibile per tutti.

Sini Pyy riceve il Whang Youn Dai Achievement Award alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di PyeongChang 2018 Foto di 2018 Getty Images

Pyy è cresciuta a Rovaniemi, una piccola città nel nord della Finlandia, dove il mondo fuori dalla finestra diventava una favola innevata a partire da ottobre.

La giovane finlandese ha iniziato a praticare lo sci quasi nel momento in cui ha imparato a camminare, e anche dopo l’incidente d'auto che le ha cambiato la vita per una lesione del midollo spinale, non ha mai perso l’amore per la vita all'aria aperta. Anche se ciò ha significato cambiare il modo di divertirsi:

"Quando cresci andando a caccia con tuo padre e sciando, vivendo in mezzo alla natura, tutto questo diventa parte di te e qualcosa di necessario," ha detto Pyy in un'intervista a Paralympic.org.

"Ho sciato tutta la mia vita. Mi piace stare fuori e questa è una delle cose che mi è mancata quando sono finita su una sedia a rotelle. È più difficile andare fuori con una sedia a rotelle, soprattutto nella natura, ma quando ho avuto il mio primo sit-ski, ho capito che sarebbe stato di nuovo possibile".

Quando Pyy ha iniziato a praticare lo sci nordico nel 2012, ha nuovamente assaporato il piacere di riconnettersi con l'ambiente circostante e la sua gioia di essere tornata nelle foreste innevate che aveva amato sin da bambina si è presto riflessa sui suoi risultati sportivi.

Ha fatto il suo debutto internazionale rappresentando la Finlandia quello stesso anno prima di sbarcare ai Giochi Paralimpici di Sochi 2014 due anni dopo.

Ma con il passare delle stagioni, la finlandese ha iniziato a notare dei cambiamenti nell'ambiente. Le nevicate invernali, una volta abbondanti, erano sempre meno frequenti. Studiare scienze politiche all'Università della Lapponia l'ha aiutata a capire la realtà dell'Artico e l'importanza dell'ambiente. Pyy ha visto che la società stava affrontando la minaccia del cambiamento climatico.

"Abbiamo vissuto inverni con poca neve e quest'anno non abbiamo praticamente sciato fino a dicembre", ha continuato Pyy a Paralympic.org

"Abbiamo avuto le prime piste aperte ma la neve naturale è arrivata molto tardi e questo è pazzesco perché mi ricordo gli inverni trascorsi quando ero bambina, erano così lunghi. Stiamo già assistendo a cambiamenti climatici, e più andiamo a sud, più sono significativi".

Come paratleta che viaggia in tutto il mondo per gareggiare, Pyy ha deciso di iniziare a lottare prima di tutto con se stessa sulla questione ambientale, confrontandosi inevitabilmente col suo stile di vita.

"Per un atleta invernale, il cambiamento climatico è qualcosa di tangibile: se non c'è neve, le gare dovranno essere cancellate o rimandate", ha spiegato la finlandese al Lapland Student Magazine. "Tuttavia, ci sono modi di fare sport che rispettano l'ambiente.

"I vestiti possono essere usati più a lungo e riciclati", ha spiegato Pyy. "Abbiamo anche optato per l'uso di materiali riciclati nella fabbricazione di una nuova slitta. Cerco di viaggiare in treno ogni volta che posso e approfitto della tecnologia: per esempio, molte riunioni oggi possono essere gestite comodamente su Skype".

Pyy ha raddoppiato i suoi impegni per aiutare a combattere il cambiamento climatico unendosi al progetto Protect Our Winters (POW). Attraverso questa campagna, le persone stanno cercando modi e soluzioni per aiutare a proteggere l'ambiente.

Pyy è diventata ambasciatrice del programma e intende utilizzare il suo status paralimpico per attirare l'attenzione su uno dei principali problemi che il mondo di oggi deve affrontare.

Ed è già stata ascoltata.

Proprio di recente Pyy è diventata una delle persone del mondo Paralimpico che gareggeranno a Beijing 2022 ricevendo una sovvenzione grazie al programma ’Athlete for Good’, un'iniziativa congiunta di P&G, IPC e Comitato Olimpico Internazionale.

La sit-skier ha ricevuto una quota di 400.000 dollari che sarà utilizzata per contribuire ad accrescere la programmazione educativa di POW.

Sini Pyy in azione alle Paralimpiadi invernali 2014 di Sochi Foto di 2014 Getty Images

Ma le attività sociali di Pyy non si limitano alla lotta per un mondo sostenibile.

Oltre a essere una sostenitrice del cambiamento climatico, la finlandese è anche fortemente coinvolta nella promozione dei diritti dei disabili, e in particolare quelli delle donne.

A PyeongChang 2018, Pyy è stata uno delle due atlete a ricevere il Whang Youn Dai Achievement Award. Il riconoscimento attribuito a un atleta di entrambi i sessi che meglio incarna lo spirito dei Giochi e i valori Paralimpici.

La para sciatrice nordica è stata premiata per il suo ruolo nella creazione del primo consiglio degli atleti per il Comitato Nazionale Paralimpico della Finlandia. Grazie a Pyy, gli atleti Paralimpici finlandesi – uomini e donne – possono far sentire la propria voce e plasmare il proprio futuro.

Oltre a servire nella commissione degli atleti, Pyy è anche membro del comitato sportivo femminile dell'IPC.

Il comitato è stato istituito per fornire all'IPC consigli su questioni di equità di genere nello sport Paralimpico dopo ripetute preoccupazioni circa la bassa partecipazione delle donne all'interno del Movimento Paralimpico.

Sei membri eletti, tra cui Pyy, si incontrano una volta all'anno per discutere di una vasta gamma di questioni di genere, tra cui il maggiore coinvolgimento delle atlete Paralimpiche nella vita politica e altre iniziative generali.

Tra gli allenamenti e le gare, Pyy ha poco tempo libero, ma questo non la scoraggia.

"La realizzazione di opportunità per le donne disabili è importante per me", ha continuato sul Lapland Student Magazine. "Lo sport rappresenta il modo in cui posso fare la differenza e far sentire la mia voce".