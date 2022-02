Pattinaggio di velocità 10.000m uomini - Davide Ghiotto bronzo - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Meno di un secondo separa un gigantesco Davide GHIOTTO -12:45.29 e nuovo record italiano - dall'olandese Patrick ROEST, che con 12:44.59 si prende l'argento, mentre la scena della grande distanza del pattinaggio di velocità è tutta per lo svedese Nils van der POEL, che bissa il successo dei 5000 e demolisce il suo record del mondo (e anche il record Olimpico), con l'eccezionale tempo di 12:30.74.

La prestazione dell'azzurro è maiuscola e tiene il passo dei mostri sacri, consentendo all'Italia di ritrovare nuovamente il podio nel pattinaggio di velocità maschile, dopo l'oro di Nicola Tumulero a PyeongChang 2018.

Alla sua seconda partecipazione Olimpica, si tratta del primo metallo a cinque cerchi della carriera di Davide Ghiotto, che non ha nascosto la soddisfazione: "Sono molto felice, una grandissima gioia che resterà un ricordo indelebile per me, mi ripaga del quarto posto al Mondiale maturato nei giri finali: ho lottato come un matto per arrivare terzo, volevo la medaglia a tutti i costi. Adesso il panda è mio e sarà per mio figlio, Filippo, non vedo l’ora di portarglielo. Ringrazio la mia famiglia e le Fiamme Gialle, e i miei compagni di squadra, emozionati come me, questa medaglia è per tutti loro".

